¡Agárrense! Los Queens of the Stone Age preparan The End is Nero Tour, una gira por Norteamérica que muchos estábamos esperando. ¡Y pasarán por California!

Abusados porque muy pronto salen los boletos y no querrán perderse ningún show: ¡Vienen con invitadazos especiales! Pásenle a leer todos los detalles.

¡Queens of the Stone Age visitará California!

Josh Homme, vocalista de Queens of the Stone Age/Foto: Getty Images

¡Por fin se nos hizo! Los Queens of the Stone Age andan que vuelan de la emoción por el estreno de su nuevo álbum —¡y nosotros también!—. The End is Nero Tour será la gira para presentar su nuevo material discográfico con el mundo.

El tour arrancará el mismo día que se estrena In Times New Roman, empezando en Alemania y pasará por Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Francia, Bélgica, Portugal y hasta España para llegar a su natal Estados Unidos y visitar Norteamérica.

Foto: Instagram @stereogum

Luego de darse una vueltita por la Unión Americana y Canadá, los Queens of the Stone Age cerrarán la gira como los grandes: ¡En California! Un show en San Francisco y otro en un festival en Sacramento serán el cierre perfecto.

¡Pónganse truchas! La venta general de boletos será este viernes 6 de junio a las 10am hora local. AQUÍ puedes comprar tus entradas.

¿Quiénes se unirán al The End is Nero Tour?

Queens of the Stone Age/Foto: Getty Images

El gran regreso de esta bandota no podía pasar desapercibida. Claro que algunos de sus amigos más cercanos se sumarán a la fiesta del The End is Nero Tour en fechas seleccionadas. ¡Checa quienes abrirán los shows en Norteamérica!

PHANTOGRAM

Viagra Boys

The Armed

Jehnny Beth

¿Quiénes nos harán el honor de abrir el show en California? Nada más y nada menos que Viagra Boys y Jehnny Beth. ¡Pura fiestota! Échales un oído antes del gran día.

Espera lo nuevo de QOTSA

Portada de ¡In Times New Roman’/Foto: Apple Music

In Times New Roman será el octavo álbum de estudio Josh Homme y compañía, luego de seis larguísimos años de sequía. Los fans ya estaban que se morían de sed por escuchar algo nuevo y estamos a casi nada de que se haga realidad.

El nuevo álbum será conocido por el mundo el próximo viernes 16 de junio y ha dado bastante de qué hablar por la interesante estética que lo acompaña. Spoiler: Mucha sangre y cerebros como plato principal.

¿Ya te comen las ansias? Escucha “Emotion Sickness” y “Carnavoyeur“, dos sencillos que nos adelantaron. ¡Estamos listos para verlos en California!