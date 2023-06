¡Junio llegó con la agenda recargada de conciertos en California! Hay para todos y de todos los géneros; desde metal, rock alternativo hasta un poco de emo. ¿A cuál te vas a lanzar?

Ya se la saben, a romper el cochinito porque la conciertiza se va a poner buena durante todo el mes. ¡Échale un ojo a la agenda!

Turnover

Foto: Instagram @turnoverva

El buen rocksito de Virginia llegará a California en un concierto para transmitirnos buena onda a cada guitarrazo. Myself in the Way es el disco más reciente que vienen a promocionar y estamos más que listos para disfrutar de “Tears of Change” a todo lo que da.

¿Cuándo? Miércoles 7 de junio | 8:00pm

¿Dónde? The Glass House – 200 W 2nd St, Pomona, CA 91766.

Luke Hemmings

¡Con junio llega el concierto de Luke Hemmings a California! El vocalista de la banda australiana, 5 Seconds of Summer, llegará con todo para demostrarnos que de solista también la hace. ¿Y cómo no? Los sencillos de su primer álbum tienen millones de visitas, algo así como un Harry Styles australiano.

¿Cuándo? Jueves 8 de junio | 9:00pm.

¿Dónde? The Fonda Theatre – 6126 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028. | Boletos aquí.

Avenged Sevenfold y Falling in Reverse

Foto: Getty Images

¿Dónde están los amantes del heavy metal? ¡Prepárense porque se viene un dúo pesadísimo! El concierto en California que nos espera para junio trae a los primeros con un álbum recién salidito del horno y a los segundos con un sencillo hecho de puro fuego. ¿Se los van a perder?

¿Cuándo? Viernes 9 de junio | 6:30pm.

¿Dónde? The Kia Forum – 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA 90305. | Boletos aquí.

Garbage & Noel Gallagher’s High Flying Birds

Hace unos días el exmiembro de Oasis liberó Council Skies con su nueva banda, un álbum que fue muy bien aceptado entre la fanaticada. ¡Ahora vendrá con tremendo concierto a California! Donde no sólo escucharemos las mejores rolas, sino que disfrutaremos de otra bandota de rock liderada por una mujer. ¡Imperdible!

¿Cuándo? Viernes 9 de junio | 7:00pm.

¿Dónde? Greek Theatre – 2700 N Vermont Ave, Los Angeles, CA 90027. | Boletos aquí.

TWICE

Foto: Getty Images

¡Puro poder femenino! Una de las bandas de k-pop coreano más exitosas se dará una vuelta por california con un concierto increíble en el SoFi Stadium, ¡nada menos! Alisten esas coreografías porque seguramente nos pondrán a bailar de principio a fin.

¿Cuándo? Sábado 10 de junio | 7:30pm.

¿Dónde? SoFi Stadium – 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301.

Waterparks

¡Que viva el pop punk! Este trío es experto en conquistar corazones y rifarse sobre el escenario con rolitas como “I Miss Having Sex But At Least I Don’t Wanna Die Anymore”. Waterparks viene a California con el tour más grande de su carrera y ya agotaron en Houston y Nueva Orleans. ¡No te quedes sin tu entrada!

¿Cuándo? Martes 13 de junio | 8:00pm.

¿Dónde? The Fonda Theatre – 6126 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028.

Blink-182

Foto: Getty Images

Después de verlos en Coachella con un regreso espectacular la banda formada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor está lista para ofrecernos tremenda fiestota con Turnstile como invitados. ¡Uno de los conciertos más esperados en California! ¿Listos para un viaje en el tiempo a nuestros años dorados?

¿Cuándo? Viernes 16 y sábado 17 de junio | 7:30pm.

¿Dónde? BMO Stadium – 3939 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90037. | Boletos aquí.

Hello Seahorse!

Ya hacía falta un poco de rock mexicano, ¿apoco no? Denise Gutiérrez y compañía vienen con un concierto en California para presentarnos lo que han hecho durante tres años de ausencia. ¿Quieren una probadita? Escuchen “EL FINAL” por acá.

¿Cuándo? Sábado 17 de junio | 9:00pm.

¿Dónde? El Rey Theatre – 5515 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036.

King Gizzard and The Lizard Wizard

Foto: Getty Images

Los pioneros en rock psicodélico estrenarán nuevo disco el próximo 16 de junio y, para celebrar a lo grande, traerán un concierto a California para agitar la melena bien a gusto. Si te gustan las melodías saturadas de instrumentos y con la energía a tope este concierto es para ti.

¿Cuándo? Miércoles 21 de junio | 7:30pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl – 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068. | Boletos aquí.

Citizen

As You Please fue un álbum que lo tenía todo: Buenas letras, excelentes melodías y la vibra emo que tanto nos gusta. ¡Todo un exitazo! El año pasado nos regalaron otra joyita, Life In Glass World, que es perfecto para cantar mientras te bañas y, claro, en un buen concierto en California.

¿Cuándo? Sábado 24 de junio | 7:30 pm.

¿Dónde? The Wiltern – 3790 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010. | Boletos aquí.

¿Ya sabes a cuál concierto en California te vas a lanzar? ¡Cuéntanos en los comentarios!