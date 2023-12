Lo que necesitas saber: El éxito de NewJeans ha llegado a tal grado que Hanni fue nombrada embajadora de GUCCI y Danielle prestó su voz para el doblaje coreano de la nueva versión de La Sirenita.

Para estas alturas del año, todas y todos hemos escuchado al menos una canción de K-Pop de manera involuntaria o por elección propia. El hype de la música asiática es algo que ya nos ha rebasado y va ganando cada vez más terreno cada que un nuevo girl group se asoma a la escena musical.

Tal es el caso de las NewJeans que con solo un año de haber debutado oficialmente ya cuentan con una fama de talla mundial.

Foto: Especial

¿Qué onda con las NewJeans?

Las y los bunnies aquí presentes ya saben de quiénes hablamos pero para quienes no, aquí está una breve reseña de la corta —pero jugosa— carrera de estas chicas.

En 2022, el sello discográfico independiente HYBE presentó oficialmente a Hye In, Min Ji, Hae Rin, Danielle y Hanni como las integrantes que conforman el grupo NewJeans.

Coreana y Australiana son las nacionalidades de las chicas que conforman el grupo de las pantalones nuevos y cabe destacar que son el primer grupo que este sello ha lanzado desde ADOR .

Foto: Especial

Su primer álbum: Un éxito total

El primer disco homónimo de la banda fue lanzado sin decir “agua va”. Y es que ya es tradición que los grupos de pop asiático lancen teasers de sus videos para crear expectativa y de esta manera, generar tráfico en sus redes en el día que está anunciado su lanzamiento.

Bueno pues ellas mantuvieron todo sobre su debut en secreto y el 22 de julio del año pasado subieron el video de Attention, así sin más.

Rápidamente Attention, Hype Boy y Cookie —canciones de su álbum debut— se ganaron miles de vistas en YouTube y el cariño de los fans del K-Pop.

En octubre del 2022 lanzaron Ditto y pocos meses después OMG. Todos y cada uno de sus lanzamientos fueron sinónimo de éxito y estuvieron arriba en las listas de popularidad en varios países asiáticos.

El salto a la fama mundial llegó con Zero

En abril del 2023, las NewJeans lanzaron una canción para Coca Cola llamada Zero. Esta rola fue la que las catapultó a la fama mundial gracias a su éxito en países europeos y del continente americano.

Si no has escuchado aún esta canción, te la dejamos por aquí:

A mediados de año, las NewJeans sacaron a la luz Super Shy, Get Up, Cool With You y ETA por mencionar algunas rolas. Cada una con más éxito que la otra y fue después de estos ultimos lanzamientos que fueron consideradas para ser headliners en festivales como el Lollapalooza en USA o el Muzik Bank en México.

Si no pudiste asistir a ninguna de sus presentaciones, aquí te dejamos su participación completa en el Lollapalooza:

Su éxito ha llegado a tal grado que Hanni fue nombrada embajadora de GUCCI y Danielle prestó su voz para el doblaje coreano de la nueva versión de La Sirenita con la famosa canción “Part of the World” y bueno, prácticamente toda la película.

Foto: Gucci

Sin duda, todas las chicas del grupo tienen muchísimo talento y estamos ansiosos de saber qué nuevas sorpresas nos tienen preparadas para el siguiente año.

Cuéntanos: ¿Ya sabías qué onda con las NewJeans?

