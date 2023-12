Lo que necesitas saber: Tan solo unas horas después de la noticia, as acciones de la agencia YG Entertainment se dispararon en un 25 por ciento.

Después de varias semanas de agonía para todas y todos los blinks por no saber cuál iba a ser el futuro de la agrupación, YG Entertainment anunció por fin que Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé renovaron su contrato como BLACKPINK.

Para nadie es sorpresa que BLACKPINK sea una de las bandas femeninas de K-POP más influyentes en la industria. Una agrupación que ha globalizado la música coreana a niveles que antes creíamos imposibles.

Te guste el grupo o no, no podemos negar que estas chicas han ido pavimentando el camino para que otros grupos como New Jeans, Twice o IVE sean bien recibidas no solo en el continente americano sino prácticamente en todo el mundo.

BLACKPINK de visita en el Palacio de Buckingham | Foto: Getty Images

BORN PINK: El fin y el nuevo inicio de una era músical

BLACKPINK fue uno de los primeros grupos coreanos que se aventó a realizar una gira que le dio la vuelta al mundo. Un tour donde visitó países de Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía con 66 conciertos, todos con soldout.

En medio de su gira mundial, BLACKPINK estuvo como headliner del día sábado durante los dos fines de semana del Coachella 2023 para convertirse en el primer grupo coreano femenino en ocupar ese lugar tan privilegiado.

Y no es para menos, el cuarteto no no decepcionó con su escenografía, el show, los vestuarios y por supuesto, el punch de sus rolas que nos puso a bailar en el desierto de California

Cabe destacar que a pesar de que muchas de las canciones las cantaron en los conciertos del BORNPINK WORLD TOUR, las BLACKPINK no repitieron nada del show que prepararon especialmente para Coachella y sí, muchos nos quedamos con ganas de verlas.

Ya firmaron contrato

El pasado martes 5 de diciembre YG Entertainment anunció que renovaron contrato con todas las integrantes de BLACKPINK y para nadie es un secreto que la negociación se vio bastante complicada.

Según las malas lenguas, la empresa y sus representantes no tratan muy bien que digamos a las integrantes de BLACKPINK —Esto a pesar de que las coreanas son básicamente una minita de oro— Esta situación dio pie a que surgieran rumores acerca de que Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé podrían iniciar su camino como solistas en nuevas agencias.

Foto: Captura de Pantalla | Coachella

Al final el “tira y afloja” entre las BLACKPINK y YG Entertainment llegó a buen puerto y además de la renovación ahora se habla sobre una nueva gira que incluirá más países para el 2024. Para que te des una idea del trancazo de esta noticia, tan solo unas horas después, las acciones de la agencia se dispararon en un 25 por ciento.

Ahora lo sabes, si esto era algo que te quitaba el sueño, ya puedes volver a dormir tranquila o tranquilo pues tenemos BLACKPINK para rato.

