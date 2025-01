Ahora que andamos en la onda de los discos que cumplen 10 años este año, ¡PVRIS está en la lista! White Noise fue un álbum debut de ensueño que los llevó a construir un gran legado.

¿Lo mejor? Lynn Gunn y compañía están listos para darle un merecidísimo tour de aniversario. ¡Diez años se dicen fácil, pero no lo fueron! PVRIS promete traernos emoción, nostalgia y, claro, música increíble para nuestro deleite.

White Noise: una década después sigue presente

En 2014 PVRIS figuró en el mapa de la escena del rock/pop alternativo con un discazo que hizo historial: White Noise se pavoneó con rolotas como St. Patrick, My House y You and I. ¡De esos álbumes que escuchas sin saltarte una sola canción!

Una Lynn Gunn de sólo 20 añitos de edad conquistó corazones con la peculiaridad de su voz, estilo rebelde y una oscuridad inevitable que llegó hasta la estética del White Noise.

En el tracklist del White Noise abunda la desesperación, vacío, soledad, dolor… pero también ritmos más bailables y dignos de dedicar al amor de tu vida. ¡La intensidad de la juventud!

Lynn Gunn/Foto: Michael Williams

Aquí va el paréntesis: si bien el White Noise cumplió 10 años en noviembre de 2024, PVRIS apenas empezará el tour de aniversario en 2025. Sí, porque los agarró en medio de otra gira por el álbum EVERGREEN.

¡Prepárate para el tour de aniversario!

¡PVRIS acaba de anunciar el tour de aniversario para White Noise! Hasta el momento sólo son 11 fechas pero, Lynn Gunn nos dejó tranquilos, pues aseguró que pronto se sumarán más ciudades.

Foto: Instagram @thisispvris

¿Cómo estarán los shows? PVRIS adelantó un poquito en el anuncio y revelaron que constará de dos actos: uno para tocar White Noise de principio a fin, otro con una selección de rolas más recientes. ¡Y traen a Julia Wolf como invitada especial!

¿Y los paquetes VIP? Estarán disponibles desde $199 dólares con pase para conocer a PVRIS y disfrutar el show a un lado del escenario, hasta el de $49 dólares para una bolsita con regalos especiales.

Foto: Instagram @thisispvris

¡Ponte las pilas! Los boletos para el tour de aniversario de White Noise salen en preventa este miércoles 22 de enero a las 10:00am hora local. La venta general será el viernes 24 de enero a la misma hora. ¡Entra aquí para comprar tus entradas!

La nostalgia está de moda (y PVRIS lo sabe)…

Los rumores en el mundo del internet tienen a los fans más clavados con teorías emocionantes. Incluso, algunos que asistieron a su último show, aseguran que Lynn Gunn reveló que están trabajando en la reedición del White Noise.

¿Será? Es la oportunidad perfecta de actualizar esta joyita para las nuevas generaciones de fans —y los de antaño que estuvieron con PVRIS desde el principio—.

Portada de ‘White Noise’/Foto: Apple Music

¿Qué podemos esperar? Si la imaginación nos lo permite; versiones remasterizadas, material inédito y posiblemente algunas colaboraciones inesperadas. ¡Con PVRIS todo es posible! Y eso nos tiene al borde del asiento.

Lynn Gunn, siempre innovadora, seguramente pondrá su toque único en esta reedición. Ella misma confirmó que pronto anunciarán más sorpresas.

10 años de evolución, pero PVRIS lleva la misma esencia

No podemos negar que PVRIS evolucionó bastante en la última década. ¡Como todos! Un sonido renovado constantemente los ha mantenido entre los favoritos del público.

Foto: Instagram @thisispvris

Sin embargo, siempre se ha mantenido constante la pasión de Lynn Gunn y compañía para crear música que conecta con la audiencia a niveles impresionantes.

“Nunca imaginamos el impacto que tendría [White Noise] a lo largo de los años. Esto no es sólo una celebración del álbum, es una celebración de todos ustedes”. – Lynn Gunn vía Instagram

Foto: Instagram @thisispvris

El 2025 pinta para ser un año épico, tanto para los fans como para PVRIS. Así que prepara la cartera, el mejor outfit conciertero y la emoción para este combo de celebraciones que seguramente pasará a la historia.

Relacionado