Cada verano, el Pitchfork Music Festival nos hace viajar a Chicago para relajarnos en el pasto del Union Park y disfrutar de decenas de las mejores bandas de la actualidad en un ambiente súper chill y alternativo.

El Pitchfork Music Festival de Chicago es organizado por el sitio web del mismo nombre, el cual desde hace ya varias décadas ha ganado popularidad por sus extensas y duras críticas musicales. Muchas de las bandas que aparecen en su lineup son aquellas que los escritores aclaman en sus reseñas, y es por ello que este festival tiene una línea editorial súper bien definida.

Foto: Getty Images

Nombres como Pavement, The National, Animal Collective y muchos más han participado en la historia del festival e, incluso, algunos otros han aprovechado la plataforma del evento para darse a conocer: Chvrches y Deafheaven, por ejemplo.

Foto: Getty Images

Fuera de la música, el Pitchfork Music Festival ofrece a los asistentes una gran curaduría de bebidas de Goose Island (¡estamos en Chicago!) y platillos típicos de la ciudad: ¿a quién no se le antoja un buen hot dog citadino con una chela y mucho sol? Esto definitivamente le aporta un plus al festival, el cual es más pequeño que Lollapalooza, pero también tiene un encanto muy particular.

¿Qué artistas participarán en el Pitchfork Music Festival 2023?

Este año el lineup del Pitchfork Music Festival luce fantástico como siempre. The Smile, Big Thief y Bon Iver encabezan la edición (ahí nomás) con una fantástica undercard que incluye a artistas que viven un gran momento como Alvvays, Panda Bear, Snail Mail, JPEGMAFIA y Jockstrap. ¡Nada mal!

Thom Yorke y Jonny Greenwood, a pesar de no haber participado nunca en la historia del festival, son artistas mega reconocidos para el medio Pitchfork, lo cual es significativo para una página que posiblemente ha construido sus lineamientos editoriales alrededor de la importancia estética de Kid A de Radiohead.

Foto: Redferns

Por otra parte, Big Thief, Bon Iver, Alvvays y Snail Mail le deben gran parte de su fama a la cobertura de la página, por lo que este seguramente será un ambiente idóneo que reunirá a los fans más clavados, a críticos de música e, incluso, a actores clave de la industria (sabemos que no es SXSW, pero Pitchfork Music Festival también es un gran lugar para hacer relaciones públicas).

Foto: Redferns

Por acá te dejamos el gran cartel del Pitchfork Music Festival 2023, el cual se llevará a cabo este mes de julio en el Union Park de Chicago:

Consigue tus boletos para asistir al Pitchfork Music Festival 2023 POR ACÁ.