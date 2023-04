¡Coachella 2023 está a punto de arrancar! ¿Te quedaste sin entradas? No te preocupes, ya que podrás vivir las actividades de cada uno de los escenarios a través del livestream oficial de YouTube los próximos 14, 15 y 16 de abril (sí, solo el primer fin de semana).

Las actividades de los icónicos Coachela Stage, Outdoor Theatre, Gobi, Mojave y Sahara serán transmitidas completamente en vivo en el livestream oficial de Coachella 2023 en YouTube, lo cual significa que podrás disfrutar desde tu hogar el esperado regreso de Frank Ocean, el headlining set de Bad Bunny y también a varios actos pequeños e interesantes como Momma, Bratty, Yaeji, Mura Masa, Weyes Blood y Knocked Loose.

Foto: Getty Images

¿Cuáles son los horarios del livestream de Coachella 2023?

Hasta el momento no sabemos cuáles son los horarios del livestream de Coachella 2023 ya que aún no se ha publicado la schedule oficial del festival. Pero no se preocupen, en cuanto estén disponibles por acá podrán encontrar toda la información.

Coachella y YouTube: Una relación que permite amplificar la experiencia del festival

Desde hace varios años, YouTube es uno de los patrocinadores más importantes del festival.

La plataforma ha transmitido ediciones anteriores del evento, pero no sólo eso, también produjo un increíble documental en 2020, año en que la pandemia impidió su realización.

Por acá te dejamos el doc oficial de Coachella para que le eches un ojo:

¿Quiénes son los artistas imperdibles del livestream de Coachella 2023?

No nos queda duda de que Frank Ocean es el acto más importante de Coachella 2023. El artista lleva muchos años en un hiatus indefinido y, la verdad, no sabemos que esperar de su espectáculo. Sin fechas confirmadas en el futuro, podríamos pensar en que podría ser el último concierto de su carrera, ¿será? Con Frank Ocean todo es una incógnita, pero ya queremos ver qué es lo que nos tiene preparado.

Foto: Getty Images

También queremos ver a Charli XCX, quien podría aprovechar la plataforma del festival para presentarnos un show completamente nuevo o para cerrar fuerte la era Crash (posiblemente la época más exitosa de toda su carrera). Al igual que Frank Ocean, su concierto nos llena de intriga, pero sabemos que sea lo que sea vamos a fiestear durísimo.

Foto: Wireimage

No podemos dejar de recomendar a Snail Mail y Wet Leg, dos actos encabezados por mujeres que son sumamente importantes para el momento actual del rock alternativo y que actualmente promocionan dos discazos que se han integrado de forma muy natural a nuestra biblioteca desde hace ya varios meses: Valentine y Wet Leg (homónimo).

Foto: Redferns

¿Te lanzarás a Coachella o te quedarás en tu casa a verlo en el livestream con unas bebidas y botanas? Cualquiera de las dos opciones nos parece genial, pero por favor, ¡no se pierdan a Frank Ocean!