El artista australiano KESMAR se ha convertido en una voz destacada dentro de la música pop moderna con dos EP y varios sencillos. Ahora, presenta su primer álbum titulado “Always Chasing Rainbows”, el cual fue grabado íntegramente en su estudio casero utilizando equipos de audio vintage y técnicas analógicas.

Nathan Hawes, la mente maestra detrás de este proyecto, abraza la filosofía de hacerlo todo por sí mismo (DIY), grabando sus canciones en cinta y fungiendo como su propio productor. “En una era en la que la música puede sonar tan perfecta, yo quería que todo sonara tan imperfecto como fuera posible”, menciona KESMAR.

KESMAR nos incluye en su viaje hacia una vida mejor

“Always Chasing Rainbows” es un material de ocho canciones donde exploramos una mezcla de sonidos y letras que tienen en común un elemento: la pasión por aquello que hacemos todos los días.

Al respecto, KESMAR dice: “Mi álbum refleja en gran medida la sensación que tengo, y que muchos otros creativos comparten, de que siempre hay algo mejor, algo que perseguir. Creo que por eso, cuando sientes un amor tan profundo por algo, lo persigues para siempre, y un factor importante puede ser ‘¿Qué sigue?’…”.

“En mi caso, siempre persigo ‘la canción perfecta’ y tengo la sensación de nunca estar realmente satisfecho o de no experimentar esa gratificación. Pero no lo veo como algo negativo, es un impulso y una pasión por evolucionar y aprender continuamente”, comenta KESMAR.

KESMAR – Always Chasing Rainbows (2023)

1. Always Chasing Rainbows (feat. Flore Benguigui)

2. Day By Day

3. Out Of Luck

4. Change My Name

5. Is It You I Miss

6. Dreaming About You

7. Is It Me or Is It Love

8. Shine A Light

La combinación perfecta de yacht rock y bedroom pop en la música de KESMAR ha llamado la atención de actos como DAYGLOW, Miami Horror y Flore Benguigui (L’Impératrice), quien colabora por segunda vez con el artista en el tema que da nombre al álbum.

A continuación, te presentamos el video oficial de “Shine A Light”, filmado en Kodak 16mm y dirigido por KESMAR en colaboración con Redd Sarson, quien también se encargó de la filmación y edición.

Con su enfoque único hacia la música y su incansable búsqueda de la perfección artística, KESMAR promete cautivar a los amantes de la música con su nuevo álbum “Always Chasing Rainbows“.

Este talentoso artista continúa rompiendo barreras y dejando su huella en la escena musical contemporánea. ¡No pierdas la oportunidad de seguir de cerca su trayectoria musical!

