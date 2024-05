Overview:Lo que necesitas saber: Ovaciones al ingeniero de sonido, una guitarra obsequiada por Tom Petty y más sorpresas adornaron las primeras paradas del Dark Matter World Tour.

¡La emoción está a tope! Faltan menos de dos semanas para que Pearl Jam explote los rincones del Kia Forum con el showzaso que nos espera en Los Ángeles. ¿Están listos?

Si ya tienes boletos para alguno de los conciertos del Dark Matter World Tour, ¡checa cómo se puso el kick off para saber lo que te espera! Spoiler alert: ¡El mejor concierto de la vida!

¿Cómo estuvieron los primeros shows del Dark Matter World Tour?

Durante más de dos horas y media Pearl Jam se adueñó del escenario: con una producción escénica de lujo que nos reafirma el legado de esta bandota como una de las más emblemáticas en la escena rockera.

La famosa Rogers Arena tuvo la fortuna de escuchar en vivo, por primera vez, las nuevas rolas: Running, React, Respond, Wreckage y, por supuesto, Dark Matter, éxitos que se desprenden del duodécimo álbum de estudio, Dark Matter de Pearl Jam.

La energía del show se mantiene de principio a fin, ¡porque tampoco faltan las viejitas pero bonitas! Los fans más clavados de Pearl Jam pudieron gozar de temas clásicos como Even Flow, Black, Alive, Better Man y Got To Give. ¿Quieres saber qué otras rolas sonaron en las primeras noches del Dark Matter World Tour? Entra a este enlace.

Los highlights de ambas noches con Peal Jam

Deep Sea Diver está en la mira de los conocedores musicales, ¡y funcionó perfecto para abrir ambos shows! Pearl Jam no se equivocó en sumarlos a la aventura.

Otro de los momentos que pasarán a la historia fue el regalo del mismísimo Tom Petty; el rockero le dio una bella guitarra a Eddie Vedder y, con esa misma, se echaron un cover de I Won’t Back Down. ¡Épico!

La segunda noche del Dark Matter World Tour no se quedó atrás; mientras el público coreaba a todo pulmón Better Man, llegó un momento de improvisación que nadie vio venir, pero que a todos les encantó

¿Dónde continuará el Dark Matter World Tour?

La gira mundial de Pearl Jam continuará por nueve países y 25 ciudades más de Norteamérica. El Dark Matter World Tour pasará por el Wrigley Field, el majestuoso Madison Square Garden y estrenarán el primer estadio del mundo con certificación “net zero” en Seattle.

Foto: Geoff Whitman

AQUÍ puedes checar las próximas fechas de Pearl Jam con el Dark Matter World Tour . ¿A cuál te vas a lanzar?

