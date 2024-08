Lo que necesitas saber: En 2023 el Outside Lands reunió cerca de 220 mil personas en el Golden Gate Park de San Francisco.

El festival Outside Lands celebra 16 años de ponerle ritmo a la bahía de San Francisco cada año. ¡No por nada es uno de los mejores festivales de California! ¿Qué nos espera este año?

¡El Outside Lands 2024 trae tres días de pura fiesta; desde este viernes 9 y hasta el domingo 11 de agosto. ¿No alcanzó el presupuesto para lanzarte este año? ¡Disfrútalo desde la comodidad de tu hogar!

¿Quiénes se presentarán en el Outside Lands 2024?

¡Cartelazo! El Outside Lands 2024 se lució con los headliners del momento y actos pequeños que no decepcionarán. ¿Un ejemplo? ¡The Killers! La banda liderada por Brandon Flowers dio uno de los mejores shows el pasado fin de semana en el festival Lollapalooza 2024 de Chicago.

Lo mismo ocurrió con Chappell Roan, a quien algunos medios nombran como la artista que reunió más personas en un show de día en la historia del festival. ¡Ya queremos ver qué hace en el Outside Lands 2024!

Este viernes, sábado y domingo también disfrutaremos los actos de Sabrina Carpenter, The Postal Service, Romy, Jungle, Slowdive, The Japanese House, The Last Dinner Party, The Lemon Twigs, Men I Trust y un set country especial de la mano de Post Malone.

¿Cómo ver la transmisión en vivo?

¡Corre por las botanas, tus bebidas favoritas y súbele todo el volumen a la tele para la transmisión en vivo del Outside Lands 2024! Únete en directo al Golden Gate Park de San Francisco a través de Amazon Prime Video y el canal de Amazon Music en Twitch. ¡La cita es del 9 al 11 de agosto a la 1:30 PT!

