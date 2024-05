Lo que necesitas saber: Estamos a mitad de año y más de una decena de nuestros artistas favoritos se dejó caer en Los Ángeles, California.

Este mes de conciertos en Los Ángeles coincide con el estreno de varios álbumes que seguramente estarán en tu playlist. ¡Nada mejor para llegar a la mitad del año! ¿A cuál te vas a lanzar?

Bad Gyal

La estrella española estrenó Perdió, una rolota con Ivy Queen. Sí, ¡la reina del reguetón! Bad Gyal sigue consolidándose como uno de los actos más interesantes del género; con tremendas colaboraciones que incluyen a Young Miko, Rauw Alejandro, Myke Towers y más. ¡No te pierdas su concierto en Los Ángeles!

Foto: RTVE

Fecha: 1 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: The Novo by Microsoft | Boletos aquí.

Caifanes y Café Tacvba

¡Por fin! El año pasado te contamos de la fusión monumental de dos leyendas: ¡Caifanes y Café Tacvba en el mismo escenario! Estamos a unos días de que el North America Tour 2024 aterrice con un concierto en Los Ángeles y nos pongan a corear sus mejores éxitos. ¡Corre que todavía hay boletos!

Fecha: 5 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: Hollywood Bowl | Boletos aquí.

ODESZA

El dúo de música electrónica se prepara para lanzar de The Last Goodbye Tour Live a finales de mes. Un álbum donde escucharemos los arreglitos en vivo que agregan a sus las rolas. Este es uno de los conciertos en Los Ángeles más esperados, sobre todo, por la experiencia colosal que implica en cuanto a producción. ¡Echale ojo aquí!

Foto: SoundCloud

Fecha: 7 y 8 de junio | Hora: 6:30pm | Ubicación: BMO Stadium | Boletos aquí.

Echo and the Bunnymen

En la lista de conciertos en Los Ángeles no podían faltar las “viejitas pero bonitas”. Esta bandota de rock británico nos dará un viaje por los años 80, cuando sonaban rolas como este clásico: “Under blue moon, I saw youuu”. Te apuntas? ¡Las Warpaint abrirán el show!

Fecha: 8 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

Janet Jackson

El legado de los Jackson continúa con los shows que, a pesar de la edad, Janet Jackson se sigue aventando. ¡Ni creas que le duele la rodilla como a nosotros! El tour Together Again incluye un concierto en Los Ángeles con Nelly como abridor. ¡Ahí nos vemos!

Foto: Instagram @janetjackson

Fecha: 8 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

The Alan Parsons Live Project

Seguimos en el hilo “viejitas pero bonitas”: ¿cómo podría faltarnos un concierto en Los Ángeles de tremenda leyenda? Tal vez por nombre no te suene si no eres de la época, pero seguramente has escuchado este rolón alguna vez. ¡Ya queremos escucharla en el Reset and Power Back On Tour!

Fecha: 15 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Wiltern | Boletos aquí.

Adrianne Lenker

Además de liderar la banda Big Thief, la querida Adrianne tiene un talento que te deja boquiabierto. ¡No por nada los dos conciertos en Los Ángeles están agotados! Si eres de los afortunados con entrada, prepárate para escuchar en vivo y en directo los éxitos de Bright Future, el nuevo álbum.

Foto: Instagram @adriannelenker

Fecha: 15 y 16 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: The United Theater on Broadway | Boletos aquí.

Charli XCX

¡Fiestota asegurada! Charli estrena disco el próximo 7 de junio; ¡brat pinta para regalarnos himnos dignos del club! La estrella pop británica se unirá a Troye Sivan en el tour SWEAT este otoño, pero antes, se rifará un concierto en Los Ángeles para mostrar lo que nos espera.

Fecha: 15 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Shrine Expo Hall | Boletos aquí.

Enrique Bunbury

Bunbury se echará seis shows únicos este año para deleitar a sus más grandes fans. ¿Estás en la lista? ¡Casi todos están agotados! La entrada para el concierto en Los Ángeles está disponible desde$50 dólares. ¡Y todavía hay!

Foto: Instagram @bunburyoficial

Fecha: 15 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

José Madero

El talento mexicano del ex líder de Pxndx brillará en sólo once shows en las principales ciudades de Estados Unidos. ¡Afortunadamente tendremos un concierto en Los Ángeles! Este año lanzó el EP Sarajevo con cuatro rolas que demuestran el legado que construyó en la música en español.

Fecha: 21 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Belasco | Boletos aquí.

Megan Thee Stallion

¡Agárrate! El Hot Girl Summer Tour es uno de los más esperados en todo el país y, claro, ¡tendremos concierto en Los Ángeles! En mayo lanzó BOA, un sencillo capaz de prender hasta al más aburrido. ¡Compruébalo completamente en vivo!

Foto: Instagram @theestallion

Fecha: 21 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Crypto.com Arena | Boletos aquí.

Ethel Cain

Lo último que escuchamos de esta artistota fue Famous Last Words, un single con 1017 ALYX 9SM tranquilito para pasar el rato; una viva muestra de que Ethel puede entrarle a cualquier ritmo sin decepcionar. ¡No te pierdas el concierto en Los Ángeles!

Fecha: 22 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

DIIV

¡Cerramos el mes de conciertos en Los Ángeles con DIIV! ¿El precio de los boletos? ¡Sólo $40 dólares para escuchar en vivo las nuevas canciones! Hace unos días estrenaron Frog In Boiling Water, un álbum que ya colocó los sencillos en el top de sus rolas más escuchadas.

Foto: Instagram @lovealienzzz

Fecha: 29 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Wiltern | Boletos aquí.

¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los conciertos más esperados en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos!

Relacionado