El penúltimo mes del año nos consentirá con una oferta de conciertos en Houston que vale la pena checar. ¡Hay géneros variados para que todos disfruten! ¿A cuál te vas a lanzar?

Luis Miguel

Luis Miguel/Foto: Instagram

¡”El Sol” nos hace el favor de abrir la agenda de conciertos en Houston! Ya sea que ames sus rolas por herencia o porque pegan duro cuando andas por la calle de la amargura, este show es imperdible.

¿Cuándo? Jueve 2 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? Toyota Center | Boletos en reventa aquí.

Bullet for My Valentine

El metalcore de Gales cruzará el charco para regalarnos un poquito de guturales en un concierto en Houston. Con una trayectoria de más de 20 años siguen siendo amados por fans y no tan fans.

¿Cuándo? Martes 7 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? House of Blues Houston | Boletos aquí.

Men I Trust

Men I Trust/Foto: NME

¿Buscas un concierto en Houston que no cueste un ojo de la cara? Disfruta del soft-rock canadiense de Jessy, Dragos y Emmanuelle, un trío con vibras tranquilitas y cool para gozar noviembre. ¡Los boletos cuestan $32 dólares!

¿Cuándo? Jueves 9 de noviembre | 6pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | Boletos aquí.

Lil Uzi Vert

Si eres más de rap y fiesta, Lil Uzi tiene una gran noche preparada. Pink Tape, el álbum que lanzó este año, nos dejó exitazos como “Aye” con Travis Scott. ¿Listo para escucharlo en vivo ? ¡Lánzate a este concierto en Houston!

¿Cuándo? Viernes 10 de noviembre | 8pm | 713 Music Hall | Boletos en reventa verificada aquí.

¿Cuándo? Viernes 10 de noviembre | 10pm | NOTO, Houston | Boletos aquí.

Pierce The Veil

Pierce the Veil/Foto: Especial

Los pioneros del pop-punk siguen con el The Jaws Of Life Tour y ahora es turno de un concierto en Houston. Vic Fuentes y compañía nos regresarán a nuestros años dorados con sus mejores rolas.

¿Cuándo? Domingo 12 de noviembre | 6:30pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | Boletos en reventa verificada aquí.

Faye Webster

Este año nos consintió con dos sencillos que entraron enseguida a nuestra playlist de favoritos. “Lifetime” y “But Not Kiss” llevan toda la esencia minimalista de la que presume esta cantautora estadounidense. ¡No te pierdas su concierto en Houston!

¿Cuándo? Lunes 13 de noviembre | 6:30pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | Boletos en reventa verificada aquí.

Kim Petras

Kim Petras/ Foto: Revista Rolling Stone

¡Alimenta a la bestia que llevas dentro! La ganadora del Grammy está girando con dos álbumes recientes Feed The Beast y Problématique, ¡puro hyperpop del bueno! Este concierto en Houston es un sí o sí, aquí te contamos por qué.

¿Cuándo? Martes 14 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | Boletos aquí.

alt-J

¿Quieres un concierto en Houston lleno de nostalgia pura? Esta bandota celebra el décimo aniversario de An Awesome Wave, el álbum del que se desprende “Matilda”. ¿Lo mejor? Los acompaña Meagre Martin, una banda alemana nueva que debes conocer.

¿Cuándo? Miércoles 15 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall (downstairs) | Boletos aquí.

Burna Boy

Burna Boy/Foto: Especial

¡El maestro de los afrobeats hará una parada en Houston! El álbum I Told Them… nos demostró el porqué es un artista multipremiado. ¡Descúbrelo en su próximo show!

¿Cuándo? Viernes 17 de noviembre | 7:30pm.

¿Dónde? Toyota Center | Boletos en reventa aquí.

The National

Los años pasarán y The National no perderá su lugar en nuestros corazones. Laugh Track fue un disco sorpresa que llegó a alegrarnos el año. Este es uno de los conciertos en Houston que no te puedes perder.

¿Cuándo? Sábado 18 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | Boletos aquí.

¿Qué te pareció la agenda de conciertos en Houston? ¿A quién más agregarías?

