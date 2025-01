Desde el ahora lejano 2022 no habíamos tenido el placer de ver a Trent Reznor liderando a Nine Inch Nails en un escenario. ¡Pero la espera terminó! Acaban de anunciar una nueva gira mundial.

¿Qué nos espera para el Peel It Back Tour 2025? ¿Cuándo salen los boletos? Te contamos todo lo que necesitas saber.

Así estará el Peel It Back Tour 2025 de Nine Inch Nails

Nine Inch Nails comenzará su épico regreso a los escenarios del otro lado del charco. Así es, el Peel It Back Tour 2025 arrancará el 15 de junio en Dublín, Irlanda. Luego visitarán grandes ciudades como Londres, Berlín, Madrid, y Ámsterdam.

Foto: Live Nation

¡También los tendremos en festivaleando! Nine Inch Nails brillará en grandes festivales como el Graspop Metal Meeting en Bélgica, Open’er en Polonia y Mad Cool en España.

¿Y para cuándo en Norteamérica? Tendremos que esperar hasta el 6 de agosto que lleguen a Oakland, California y, de ahí, se seguirán hasta el 18 de septiembre para cerrar en el gran Kia Forum de Los Ángeles, California.

Foto: John Crawford/Live Nation

En este enlace te dejamos todas las fechas del Peel It Back Tour 2025 de Nine Inch Nails. ¿En cuál te vemos?

¿Dónde y cuándo conseguir entradas?

¡Prepárate! Los boletos para el Peel It Back Tour 2025 estarán a la venta el miércoles 29 de enero a partir de las 12:00 pm (hora local) en NIN.com. ¡No te quedes fuera!

Nada más para echarle más fuego a la emoción, te contamos que para nadie en el mundo es secreto que, lo que distingue a Nine Inch Nails es su fuerte presencia en vivo.

Foto: John Crawford/Live Nation

De acuerdo con Live Nation, durante su última gira, Boston Magazine los calificó como “fuera de serie” y Kerrang describió su show en Londres como “uno de los conciertos más excepcionales del año”. Y, como si fuera poco, ¡ya pertenecen al Salón de la Fama del Rock & Roll!

Definitivamente los Nine Inch Nails no le deben nada a nadie, pero siempre se agradece que suban la vara al máximo nivel. ¡Nos vemos en el Peel It Back Tour 2025!

