El gran Brandon Flowers, frontman de The Killers, está soplando 42 velitas en su pastel. ¡Aplausos! Hoy sí que sonreímos en serio porque este hombre es una joyita de pies a cabeza.

Nacido en Henderson, Nevada y siendo el menor de seis hermanos, Brandon Flowers no sólo es amado por el mundo gracias a las rolotas que se echa con The Killers, sino por lo mucho que le aporta a este mundo. ¿Se imaginan la vida sin él? :'(

Desde hace más de 20 años y casi una decena de álbumes después, Brandon Flowers sigue siendo uno de nuestros artistas favoritos. ¡Checa estas cinco razones por las que lo amamos!

1. Brandon Flowers y su gran corazón

Es bien sabido que The Killers le entra sin chistar a la beneficencia. ¿Recuerdan “A Great Big Sled“? Esa rolita de Navidad se usó para recaudar fondos con Bono y su concientización del VIH/SIDA —AQUÍ la historia—.

Pero, individualmente, Brandon Flowers es un corazón andante. Chequen nada más la rolota que le escribió a Tana Flowers, su esposa, cuando pasaba por una crisis de salud mental. “Some Kind Of Love” incluye las voces de sus hijos en los coros, mientras todos le cantan “No podemos hacerlo solos, te necesitamos en casa. Hay tanto que ver, sabemos que eres fuerte”. ¡Se vale llorar!

2. No le teme a lo nuevo

Portada de ‘The Desired Effect’/Foto: Apple Music

A pesar de tener un gran éxito con The Killers, Brandon Flowers se aventuró a lanzar dos álbumes como solista sin miedo al qué dirán. Flamingo (2010) y The Desired Effect (2015) son joyas que todo fan clavado atesora.

Himnos como “Can’t Deny My Love” y “Still Want You” nos demuestran la talla de artistota que se carga. Dejando bien claras las influencias que lo llevaron a entrarle al mundo de la música. ¡Súbanle a esos sintetizadores de “I Can Change”!

3. Impone moda

Foto: Getty Images

Cada gira que Brandon Flowers se avienta con The Killers es un taquito de ojo para todas y todos los admiradores de su belleza. ¡Especialmente para los que le saben a la moda!

Brandon Flowers se luce en los escenarios del mundo con trajes hechos a la medida por diseñadores como Alexander McQueen o Tom Ford. ¡Desbordando estilazo! ¿Apoco no se te antoja copiarle el outfit para algún evento especial? ¡Ahora vean ese icónico traje en acción!

4. El amor por sus fans

Foto: Twitter @vivianagarza

Brandon Flowers es uno de los artistas más humildes de la industria. Es muy abierto al hablar de sus orígenes y no se avergüenza de contarnos sobre sus empleos pasados. Brandon le entró como portero de hoteles, friegaplatos y hasta mesero en Las Vegas. ¿Sabían que una vez atendió a los de Maná?

¿Otro punto extra? Reconoce y aprende de sus errores. Brandon Flowers ha mencionado la arrogancia que lo caracterizaba cuando iniciaba la banda. Sin embargo, se burla de sí mismo en “The Man”.

¡Y con los fans de The Killers es un amor! Alguna vez se lo encontraron en México echando el taco y no le importó pausar la mordida para posar con ellos —AQUÍ te contamos más—. ¡Hasta acepta regalitos como galletas mexas!

Brandon Flowers durante su visita a Cancún, México 🇲🇽



Unas galletas príncipe para otro príncipe ❤️



📸 | Gracias Kevin Gurgua pic.twitter.com/i6cqPMWqK6 — The Killers Fans (@t_hekillersfan) December 16, 2021

5. Nos motiva a seguir adelante con sus rolas

Foto: Getty Images

Si algún día te sientes morir siempre habrá una buena rola de The Killers que te saque del hoyo. Ya sea con letras como en “Deadlines and Commitments” para echarle ganas o con ritmos que te hagan querer brincar como en “Midnight Show“.

Agradecimiento colectivo a Brandon Flowers por siempre acompañarnos en los malos y buenos momentos con lo mejor de The Killers.

¿Por qué otras razones amas a Brandon Flowers? ¡Cuéntanos en los comentarios!