Ya nos la olíamos pero pretendamos que no: ¡Minus The Bear saldrá de gira este año! Hace unos días te contamos que la banda le entró al lineup del festival Best Friends Forever 2025 en Las Vegas.

Nada más y nada menos que para tocar de principio a fin su obra de arte más aclamada; el álbum Menos el Oso, que lanzaron en el 2005. Muchos nos preguntamos si tenían una sorpresa más bajo la manga, ¡y resultó que sí!

Minus The Bear: a 20 años de su gran éxito

Aún no sabemos si esto significa una nueva etapa para Minus the Bear o si sólo rompieron la hibernación de siete años para celebrar — esperamos que la primera opción —. Pero, lo que sí sabemos, es que estamos frente a una oportunidad de oro para volver a escucharlos en vivo.

Recordemos que Menos el Oso fue clave para consolidar el sonido de la banda, pues himnos como Pachuca Sunrise, The Game Needed Me y Memphis & 53rd se convirtieron en himnos del indie rock experimental. ¿Cuál era tu favorita? ¡La nostalgia pega de nuevo!

¡28 fechas para celebrar 20 años de Menos el Oso!

Algunos esperaban gira por todo el mundo, pero es lo que hay, ni modo de no tomarlo, ¿verdad? Además, tal vez Minus the Bear nos sorprenda más adelante con la extensión de la gira. ¡Todo puede pasar!

Mientras tanto, serán los fans en Portland quienes disfrutarán el inicio de la gira para celebrar 20 años de Menos el Oso. Luego se vienen cinco fechas en California; Sacramento, San Francisco, San Diego y dos en Los Ángeles.

¡Éntrale a la preventa de boletos!

¡Por nada del mundo te pierdas esta gira de Minus the Bear! Entra a este enlace y regístrate para la preventa de fans, que será el 12 de marzo a las 10:00am hora local. Lo único que tienes que hacer es elegir la fecha que quieres, luego le picas en “Presale”.

De ahí te dirigirá a Facebook para iniciar sesión, volver a picarle en “Presale” y luego te pedirá ingresar un correo electrónico. Una vez suscrito, te llegará toda la información para que seas de las primeras personas en comprar boletos para Minus the Bear.

Si la suerte no está contigo para la preventa de Minus the Bear, tendrás una segunda oportunidad en la venta general este viernes 14 de marzo. ¡Ahí nos vemos!

