Lo que necesitas saber: Este viernes 12 de junio la banda inglesa de electrónica lanzó la continuación de 'Posse EPs' que inició en 2021.

¡Metronomy está de vuelta con un nuevo material colaborativo! Posse EP Volume 2 sale de lo normal al lanzarse bajo otro sello discográfico; Ninja Tune, fundada como una discográfica independiente británica. ¿Eso afectó el sonido?

¡Al contrario! Metronomy hizo y deshizo en libertad, regalándonos un Posse EP Volume 2 atrevido, fresco y con sonidos que le dan un giro completo a la banda. ¡Quédate a leer!

¿De qué va Posse EP Volume 2?

Posse EP Volume 2 es toda una nueva joya de Metronomy, —¡pero no olvidemos el Posse, Volume. 1 – EP— donde se unen varios talentos a lo largo de las cinco rolas que lo forman. ¡El gran Joe Mount vio oportunidades y las tomó!

El líder de Metronomy asumió también el papel de productor en esta ocasión. ¿El resultado? Nuevos mundos musicales donde se fusionan cantantes y artistas que le dan un toque fresco y renovado al sonido clásico de la banda.

En Posse EP Volume 2 se une el estilo pop-R&B y la voz gruesa de Nourished by Time para acompañar los sintetizadores en My Love. Además, Pan Amsterdam abre la pista con Nice Town; mientras la rola With Balance contrasta con las guitarritas tranquilas de Naima Bock & Joshua Idehen.

¿Qué tal practicar un poquito el francés? En Contact High se une Faux Real & Miki para una canción divertida y movida. Por último, los honores de cierre se los llevan Lynks, PIDER, Master Peace & TaliaBle en Typical. ¡Metronomy apostando por las mejores colaboraciones!

¡Dale play a Posse EP Volume 2!

Tal y como Posse, Volume. 1 – EP fue toda una gozadera, ¡Posse EP Volume 2 no se queda atrás! Escúchalo AQUÍ y cuéntanos, ¿cuál fue tu rola favorita del nuevo material de Metronomy? ¡Te leemos en los comentarios!

