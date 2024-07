Lo que necesitas saber: Los Eagles, con seis premios GRAMMY bajo el brazo y presencia en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1998, se presentarán por primera vez en este magno recinto.

¡El sueño! A casi un año de la inauguración de The Sphere en Las Vegas —con la residencia de U2— sólo otro par de bandas de rock ha tenido el privilegio de tocar ahí. ¡Ahora se acerca el turno de los Eagles con fechas abarrotadas!

Esta bandota angelina anunció cuatro fechas más para que ninguno de sus fans se quede fuera de esta gran experiencia. ¿Te quieres lanzar? ¡Te contamos los detalles!

¡Los Eagles llegarán a The Sphere en Las Vegas!

¿Sabías que los Eagles tienen el tercer álbum estadounidense más vendido en la historia? Estos genios se consolidaron como iconos allá por la década de los 70, cuando en la radio sonaba su famoso himno Hotel California.

El talento les brotaba por los poros y, así, los Eagles lograron una mescolanza de varios géneros; rock, pop, R&B, folk y hasta country para crear un estilo propio que los llevó a la cima del éxito creativo y comercial. ¡Aplauso!

Cinco décadas más tarde seremos testigos de The Eagles en el “nuevo mundo”; rodeados de la tecnología de última generación en The Sphere. Imagínate nada más; entonar rolas como New Kid In Town mientras la pantalla LED de mayor resolución en todo el mundo te envuelve junto al sistema de audio inmersivo más avanzado de todo el planeta. ¡Toda una experiencia!

Foto: Mark Tepsic

Los Eagles se echarán un total de 16 conciertos en The Sphere de Las Vegas, durante ocho fines de semana exclusivos. ¡Apúntale bien! La residencia será del viernes 20 de septiembre hasta el sábado 14 de diciembre de 2024:

Viernes 20 de septiembre

Sábado 21 de septiembre

Viernes 27 de septiembre

Sábado 28 de septiembre

Viernes 11 de octubre

Sábado 12 de octubre

Viernes 18 de octubre

Sábado 19 de octubre

Viernes 1 de noviembre

Sábado 2 de noviembre

Viernes 8 de noviembre

Sábado 9 de noviembre

viernes 6 de diciembre

Sábado 7 de diciembre

Viernes 13 de diciembre

Sábado 14 de diciembre

¡Ya están a la venta las entradas para ver a The Eagles en The Sphere!

La venta general para las cuatro nuevas fechas arrancó este viernes a las 10am PT. ¿De cuánto estamos hablando? Las entradas para ver a The Eagles en The Sphere cuestan desde $175 dólares ya con impuestos.

Sí, tal vez el codo duela un poco, ¡pero será una oportunidad única en la vida! Te dejamos con este adelantito para que aumente la emoción por ver a los Eagles en The Sphere de Las Vegas:

