Lo que necesitas saber: Talentos clásicos y nuevos descubrimientos le pondrán ritmo al primer mes del 2024.

Enero será mes de grandes conciertos en Houston que, seguramente, terminarán de afianzar las carreras de dos o tres proyectos musicales que deberás mantener en tu radar el resto del año. ¡Échales un ojo!

Slaughter Beach, Dog

Tras la pausa indefinida de Modern Baseball, Jake Ewald emprendió camino con un proyecto en solitario que no pasa desapercibido. En el 2023 nos sorprendieron con Crying, Laughing, Waving, Smiling, un álbum folk lleno de buenas vibras. ¡Escúchalo en su próximo concierto en Houston!

¿Cuándo? Jueves 4 de enero | 7pm. ¿Dónde? House of Blues, Houston | Boletos aquí.

Playboi Carti

Este rapero estadounidense se está abriendo camino entre la crema y nata de la industria musical. “Popular”, la rola que tiene con The Weeknd y Madonna, lo puso en el oído de varios melómanos. ¿Ya lo escuchaste? ¡No te pierdas uno de los conciertos en Houston más esperados!

¿Cuándo? Viernes 19 de enero | 7:30pm. ¿Dónde? Toyota Center | Boletos en reventa aquí.

Slow Joy

Esteban Flores es un músico mexicano que combina el shoegaze, emo y grunge con letras profundas para sacar todo lo que no pudo con su terapeuta. Los guitarrazos y la voz rasposa se lucen en poderosas melodías de “sad boy”. ¡Manténlo en tu radar y no faltes a su concierto en Houston!

¿Cuándo? Jueves 25 de enero | 7pm. ¿Dónde? White Oak Music Hall | Boletos aquí.

Elyanna

Los reflectores están pasando por esta cantautora palestina-chilena de 21 años de edad. Una voz hipnotizante y fresca le da ese necesitado giro al pop de hoy. Ya la vimos en Coachella 2023, ¿a dónde llegará en el 2024? ¡Ya queremos escucharla en su concierto en Houston!

¿Cuándo? Lunes 29 de enero | 7pm. ¿Dónde? White Oak Music Hall (downstairs) | Boletos aquí.

We the Kings

Además de verlos en el festival When We Were Young del 2024, nos espera un concierto en Houston para demostrarnos que Travis Clark y compañía siguen rompiéndola con el paso de los años. ¿Lo mejor? Los boletos sólo cuestan $25 dólares.

¿Cuándo? Miércoles 31 de enero | 7pm. ¿Dónde? White Oak Music Hall | Boletos aquí.

¿Qué concierto en Houston de enero 2024 te emociona más? ¡Cuéntanos en los comentarios!

