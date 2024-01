Lo que necesitas saber: Ya hay cartel de Coachella 2024 y tenemos el regreso de una banda para los que crecieron en los 90. Chequen todo el dato acá.

Pues ya está todo puesto para el Coachella 2024, que este año va con Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y sí: se viene la reunión de No Doubt para esos nostálgicos de los 90. Agárrense bien que el festival se llevará a cabo en los fines de semana de 12, 13 y 14, y el 19, 20 y 21 de abril… Y ya hay precios para que vayan checando si se lanzan.

Aquí el cartel completo del Coachella 2024

Fiel a su costumbre, el festival de Indio, California se armó un line-up bien variadito con talento experimentado, artistas que están brillando actualmente, algunos regresos interesantes y bastante talento latino.

Como dijimos, el vibe noventero está con todo en el cartel del Coachella 2024 con la reunión de No Doubt, quienes lanzaron su último disco en el 2012 y quienes se han mantenido en un descanso desde hace prácticamente una década. ¿Será que en una de esas se venga algún lanzamiento discográfico? Habrá que esperar más noticias.

Siguiendo con el toque de los 90, podemos ver a Blur, Deftones y Sublime, por mencionar algunos. Otros actos destacados son Justice, Brittany Howard, the Japanese House, Black Country New Road, Ice Spice, Gessafelstein, Jungle, Bleachers, Jon Batiste, Purple Disco Machine, The Drums, The Adicts, The Last Dinner Party, Khruangbin, Atarashi Gakko!, Boy Harsher y más.

Este es el cartel completo del Coachella 2024. Foto: Coachella.

Los artistas mexicanos y latinos que llegan al Coachella 2024

Y claro que el talento mexicano, hispano y latino no podía faltar en el cartel del Coachella 2024. Se sabe que desde hace ya un tiempo, muchas bandas y artistas de esta región del continente americano se han ganado un espacio en el festival.

Sin embargo, en esta edición se dejaron ir con todo. Si se trata de la música urbana, el nombre más reconocible es J Balvin, mientras que Young Miko también se suma para presentarse el mismo día que Bizarrap.

Y en cuanto al talento mexa, vemos a Girl Ultra, Carín León, Son Rompe Pera, Santa Fe Klan, Peso Pluma ya más. Y claro, también llega al festival el proyecto español Depresión Sonora.

Girl Ultra será una de las artistas mexicanas que estará en el Coachella 2024. Foto: Facebook.

Los precios del festival

¿Qué les pareció el cartel del Coachella 2024? Bueno, pues si a alguien le late para lanzarse, aquí abajito les dejamos los precios de la admisión general a los tres días (para cada fin de semana)… Vayan sacando el ahorrito:

Fase 1: $499.00 dólares (cerca de 8,600 pesitos mexicanos)

Fase 2: $549.00 dólares (cerca de 9,400 pesos)

Fase 3: $599.00 (cerca de 10,300 pesos)

Por aquí puedes ver los precios del festival…

Estos son los precios (en dólares) del Coachella 2024. Foto: Captura de sitio web.

