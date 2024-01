Lo que necesitas saber: ¿Quiénes serán los headliners que encabezarán la temporada festivalera del 2024? Acá te presentamos algunos de los más esperados.

La emoción de iniciar un nuevo año siempre llega con la ilusión de descubrir los lineups de nuestros festivales favoritos, ¿apoco no? La expectativa es tan gigantesca que canales como Reddit o Inforoo se llenan de carteles falsos —y también de horarios imaginarios, así de fuerte está la cosa—.

El panorama hacia el 2024 luce prometedor: el boom de los corridos tumbados, el buen momento que vive el hyperpop, el renacimiento de la música hecha con guitarras y la consolidación de iconos de la gen Z nos hacen pensar que la mayor parte de los festivales top preparan una de las curadurías más diversas de su historia.

Ya hace falta regresar al desierto | Foto: Getty Images

La diversidad definitivamente se verá representada en las letras pequeñas —Fuerza Regida, Underscores, billy woods y The Japanese House podrían ser algunos de los proyectos que más se repitan—, pero ¿quiénes serán las cabezas de cartel?

Se sabe que hay una crisis en este ámbito. Artistas como Taylor Swift o Beyoncé son tan gigantescas que la mayor parte de los festivales se quedan cortos ante sus pretensiones; mientras que otros actos como The Weeknd y Drake han repetido tantas veces que probablemente ya no sean tan emocionantes como alguna vez lo fueron.

Sin embargo, hay por ahí una serie de nombres que quizás no son juggernauts de la industria pero que bien podrían representar una solución bastante efectiva a la crisis. A continuación enlistamos algunos de los artistas que nos gustaría ver encabezar los festivales de Estados Unidos en el 2024:

Peso Pluma, el acto mexicano más relevante del 2023 | Foto: Getty Images

Peso Pluma

Peso Pluma tuvo un 2023 fuera de serie. El cantante consiguió elevar al mainstream el género impulsado por Luis R. Conriquez, Natanael Cano y Junior H, y con ello, logró elevar la música mexicana a la cima de la relevancia internacional.

Ella Baila Sola fue su primer hit, pero pronto vendrían temas como Luna y Lagunas, cortes de su álbum debut Génesis que le impregnaron un sonido más reverberante y psicodélico al sonido clásico de los corridos tumbados.

Artistas como Damon Albarn y Olivia Rodrigo han mostrado su fanatismo por el músico mexicano que dominó las listas de reproducción en Estados Unidos. Es por ello que podría encajar de forma natural en cualquier evento alternativo y aún más en estados con mayor presencia hispana.

¿En qué festivales de Estados Unidos nos gustaría verlo? Coachella, Austin City Limits y Lollapalooza.

Lana del Rey continuará la promoción de su nuevo álbum en el 2024 | Foto: Getty Images

Lana del Rey

Lana del Rey fue una de las headliners más consistentes del año pasado y parece continuará su buena racha en el 2024.

Después de Taylor Swift, Lana del Rey es la cantante joven más exitosa de los últimos años. Los Grammy consideran Born To Die como uno de los álbumes pop con mayor influencia de la década y sus éxitos no dejan de llegar.

Su álbum Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd consolidó su nueva y más sofisticada etapa que venía trabajando desde Norman Fucking Rockwell! con el productor Jack Antonoff. El álbum se colocó en varias de las listas de lo mejor del año muy merecidamente —pocas artistas pueden alcanzar la delicadeza sombría de Candy Necklace, uno de sus temas más complejos y meditativos—.

¿En qué festivales de Estados Unidos nos gustaría verla? ¡Coachella! De hecho ya insinuó que formará parte del lineup.

Paramore, ¿la banda emo más consistente de la historia? | Foto: Getty Images

Paramore

La agrupación liderada por Hayley Williams acompañará el The Eras Tour de Taylor Swift en Europa. Sin embargo, tendrá un espacio a principios y a finales de año para formar parte de varios festivales.

Paramore encabezará los festivales Vive Latino y Estéreo Picnic en los próximos meses. Es por ello que pensamos que probablemente ya sea hora de que comiencen a ser cabezas de cartel en otros festivales grandes de Norteamérica.

A diferencia de Blink 182, Green Day o Fall Out Boy que viven de viejas glorias, Paramore evolucionó y su sonido cada vez es más refrescante. This Is Why, su nuevo álbum con influencias de Bloc Party, Foals y Talking Heads, es prueba de ello.

¿En qué festivales de Estados Unidos nos gustaría verlos? Coachella o Riot Fest.

Dua Lipa regresa con un nuevo giro a su carrera | Foto: Getty Images

Dua Lipa

Luego de haber lanzado un disco tan tremendamente exitoso como Future Nostalgia, Dua Lipa necesitaba tomar un riesgo grande para no ser encasillada únicamente al sonido de sus hits Don’t Start Now, Levitating y Love Again.

La solución fue hacerse de los servicios musicales de Kevin Parker de Tame Impala para tomar un giro arriesgado y distinto en su carrera.

El sencillo Houdini fue el resultado, un tema de pop psicodélico que no habríamos imaginado a los inicios de la trayectoria de la cantante.

En caso de que su siguiente álbum mantenga esta dirección, visualizamos que en sus conciertos en vivo contará con un escenario monumental similar al que tuvo Tame Impala en The Slow Rush Tour, ¿se imaginan?

¿En qué festivales de Estados Unidos nos gustaría verla? Coachella, Austin City Limits o Outside Lands.

Travis Scott tiene una de las giras más impresionantes de su carrera | Foto: Getty Images

Travis Scott

Travis Scott parece haber evadido el bloqueo mediático que tuvo tras los trágicos eventos que sucedieron durante su propio festival en Houston, Texas.

Con un nuevo álbum bajo la manga y luego de una serie de exitosos conciertos a lo largo de varias arenas en Estados Unidos, el intérprete de los nuevos hits FE!N, My Eyes y THANK GOD parece haber vuelto casi al nivel de hype que tuvo cuando lanzó Astroworld en 2018.

El rapero es actualmente el representante más importante del hip hop y trap contemporáneos. Parece haber reclamado la corona que dejó tirada Kanye West, principalmente por sus magnoproducciones de alcances hollywoodenses que coquetean con el avant garde, y claro, por sus grandes colaboraciones.

¿En qué festivales de Estados Unidos nos gustaría verlo? Lollapalooza.

