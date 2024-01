Overview: Kraftwerk realizará una residencia de nueve conciertos en la Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Conoce aquí todos los detalles.

Kraftwerk realizará una residencia de nueve conciertos para celebrar el 50 aniversario de su histórico álbum Autobahn en nada más y nada menos que la Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, sede de la LA Phil.

¿Saben qué es lo mejor? Todos los conciertos serán diferentes porque la banda interpretará ocho de sus álbumes de estudio de principio a fin: Autobahn, Radio-Activity, Trans Europe Express, The Man-Machine, Computer World, Techno Pop, The Mix y Tour De France.

Cada noche será un disco distinto, sin embargo, durante la última se realizará una presentación especial en la que se aventarán un compilado de los tracks más importantes de su carrera.

Por acá van las fechas para que las vayas apuntando (la neta es que lucen imperdibles, así que no los culpamos si van a más de una):

Martes, 21 de mayo, 2024, 8PM – Autobahn

Miércoles, 22 de mayo, 2024, 8PM – Radio-Activity

Jueves, 23 de mayo, 2024, 8PM – Trans Europe Express

Viernes, 24 de mayo, 2024, 8PM – The Man-Machine

Sábado, 25 de mayo, 2024, 8PM – Computer World

Domingo, 26 de mayo, 2024, 7PM – Techno Pop

Martes, 28 de mayo, 2024, 8PM – The Mix

Miércoles, 29 de mayo, 2024, 8PM – Tour de France

Jueves, 30 de mayo, 2024, 8PM – Repaso por canciones de todo. su catálogo

Compra tus boletos para Kraftwerk en la Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles

Los boletos para esta inesperada residencia de Kraftwerk en Los Ángeles salen a la venta el próximo 10 de enero a las 10 de la mañana PT. Haz click aquí para comprarlos.

¿Por qué Kraftwerk es uno de los grupos más influyentes para la música contemporánea?

Kraftwerk fue una de las primeras agrupaciones en popularizar la música electrónica. Miembros de la escena krautrock de los años 70, el grupo alemán definió su estilo con un uso experimental e innovador de voces moduladas, cajas de ritmo y sintetizadores.

Es impresionante que un track como Autobahn haya sido compuesto hace 50 años. The Beatles acababa de separarse y The Rolling Stones vivía sus últimas andadas con el guitarrista Mick Taylor. En este contexto surgió la obra cumbre de Kraftwerk, que en aquel momento sonaba como una música extraordinariamente futurista.

Kraftwerk inspiró la ola de synthpop en los 80. Muy probablemente sin ellos no hubieran existido bandas como Depeche Mode, OMD, New Order y The Human League; ni mucho menos los actos contemporáneos M83, Chvrches y 100 Gecs. De ese tamaño es su influencia.

