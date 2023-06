Llegamos prácticamente a la primera mitad del 2023.

Durante estos meses, nos hemos percatado que la música parece entrar en un loop de innovación constante, con artistas que vuelven a géneros como el post punk para proponer una nueva reinvención (Water From Your Eyes) y otros que con mucha creatividad intentan hacer algo que nunca se había hecho antes (100 Gecs).

Los álbumes que nos ha dejado el 2023 son diversos y abundantes. Notamos una tendencia muy clara que vuelve hacia las guitarras e instrumentos reales (quien lo diría), pero también una evolución clara en la electrónica, con artistas que abandonan el ritmo de la música de baile para experimentar con nuevos horizontes (Yaeji).

En resumen, el rumbo que está tomando la música es fascinante. Aunque figuras como Taylor Swift y Kendrick Lamar siguen acaparando gran parte de la atención mediática, también hay propuestas emergentes que este año están llevando la música hacia adelante, ofreciéndonos un panorama enriquecedor.

A continuación te presentamos cinco álbumes imprescindibles de la primera mitad del 2023:

Water From Your Eyes – Everyone’s Crushed

¿Se acuerdan del Post Punk Revival de principios de los 2000? Pues bueno, la fantástica agrupación neoyorquina Water From Your Eyes representa un segundo renacimiento del género.

Everyone’s Crushed, su primer álbum luego de firmar con la disquera Matador Records, suena a los tiempos actuales, es decir, a un mundo que parece se encuentra al borde de una catástrofe social, económica y climática.

Las letras del álbum son sumamente dispersas, sin embargo, detrás de la aparente divagación se encuentra un discurso sutil acerca de los problemas que conlleva el capitalismo, la monotonía y la explotación laboral.

El disco tiene un sentimiento de incertidumbre y desolación similar al que encontramos hace décadas en Closer y Unknown Pleasures, pero también es puede compararse a la estética visual de los Yeah Yeah Yeahs en Fever To Tell y a la sofisticación sonora de The Raveonettes.

With a Hammer – Yaeji

Más experimental que nunca y un tanto alejada de la música dance que hizo explotar su carrera, Yaeji regresó este 2023 con With a Hammer: un álbum bedroom pop futurista que podría convertirse en una obra paradigmática.

Alejada del kpop convencional, Yaeji aporta paisajes minimalistas para construir una versión alternativa del popular género, con un discurso poco optimista sobre el futuro y una perspectiva tenebrosa: “internet dice que no hay nada que podamos hacer para salvar a las siguientes generaciones”, canta en Submerge FM, el track inicial del álbum.

La cantante nacida en Nueva York responde a BTS, BLACKPINK y NewJeans desde una perspectiva menos comercial y más avant garde, con una necesidad de expresión que ha roto esquemas y que muy probablemente va a influenciar a una gran cantidad de músicos contemporáneos en occidente.

100 Gecs – 10,000 Gecs

Luego de muchísimos meses de expectativa y de, incluso, escuchar algunas de sus canciones en directo, el segundo álbum de 100 Gecs finalmente se estrenó y el resultado es uno de los discos más transgresores que hemos escuchado en los últimos años.

Con un filo sumamente catchy, géneros como ska, punk, metal, hyperpop y hasta hiphop se combinan en esta extraordinaria y fugaz obra de apenas 26 minutos de duración, la cual supera con creces la explosividad expresiva de su debut.

Doritos & Fritos, Frog On The Floor y I Got My Tooth Removed son títulos que ejemplifican el carácter humorístico de la agrupación, la cual no se lo toma tan en serio a pesar de cambiar el rumbo de la industria musical.

Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You

La excantante de Chairlift trabajó de lleno con el equipo de PC Music para realizar Desire, I Want To Turn Into You, el álbum con los coros más increíbles en lo que va del año y también con una de las producciones más sofisticadas.

La voz modulada de Caroline Polachek protagoniza las 12 canciones del disco. Susurros, silbidos y un rango vocal prodigioso sorprenden en cada uno de los temas, los cuales van desde temas pop sumamente minimalistas hasta una oda a la música española inspirada en la ciudad de Barcelona.

El álbum contiene una fantástica colaboración con Grimes, una “canción del año” de Pitchfork y momentos musicales novedosos que únicamente podemos comparar en magnitud con probablemente lo hecho por Rosalía en Motomami o Charli XCX en Crash.

Yves Tumor – Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)

El nuevo álbum de Yves Tumor, Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume, cambia las reglas del juego.

A través de su estilo maximalista, electrónico y a la vez orgánico, Sean Bowie nos hace creer nuevamente en el poder del rock y de la música con guitarras. Hacer canciones de este género definitivamente no es sinónimo de obsolecsencia, este disco lo demuestra.

Con el apoyo de los siempre geniales Noah Goldstein y Alan Moulder, el álbum mezcla el hyperpop de A.G. Cook con la fuerza interpretativa de los inicios de Bloc Party o Foals. Este coctel de sonidos responde a la actualidad, un momento en el que los estilos contrastantes de Paramore y Caroline Polachek dominan la agenda de los medios alternativos.

¿Qué opinas de nuestra selección de álbumes del 2023? ¿Agregarías otro álbum que se nos escapo? Te invitamos a compartir tus discos favoritos en los comentarios o en nuestras redes sociales.