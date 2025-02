Lo que necesita saber: Kendrick Lamar nos regaló un show impresionante en el medio tiempo del Super Bowl, y no faltaron las reacciones y memes.

¡Simplemente épico! Así podemos describir lo que pasó con Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025. Se sabía que el rapero originario de Compton tenía preparado algo especial y único para el descanso del partido más importante de la NFL, pero no dimensionamos lo impresionante que estaría todo.

Luego de que los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se fueran a los vestidores, K-Dot apareció en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para regalarnos una de las presentaciones más alucinantes que hemos visto en la historia del medio tiempo y claro, lo más seguro es que no lo superaremos en un buen rato.

Kendrick Lamar se encargó del show de medio tiempo del Super Bowl LIX/Foto: Getty Images

Kendrick Lamar la rompió durísimo en el medio tiempo del Super Bowl 2025

Con una escenografía impresionante (conformada por figuras geométricas), un Buick GNX (como el de la portada de su más reciente disco) en medio del campo, y la participación especial de Samuel L. Jackson y Serena Williams, Kendrick Lamar montó un performance para el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 completamente inesperado.

El setlist incluyó en su mayoría rolas de GNX (entre ellas “Squabble Up”, “Man at the Garden” y “Peekaboo”), aunque K-Dot por ahí se aventó clásicos del tamaño de “Humble” y “Loyalty”. Y claro, no faltaron los invitados musicales, pues SZA se sumó al espectáculo para cantar “Luther” y “All the Stars”, mientras que Mustard hizo lo propio con “TV Off”.

Kendrick Lamar armó un espectáculo interesante en el Super Bowl LIX/Foto: Getty Images

Por supuesto que no se sabía si Kendrick Lamar se iba a aventar “Not Like Us” en el medio tiempo del Super Bowl 2025. Sin embargo, contra todo pronóstico, sí se la chutó y definitivamente, fue uno de los mejores momentos de su presentación. Si no pudieron checar cómo estuvo al asunto, por acá les contamos a detalle sobre su participación en el partido más grande de la NFL.

Y el internet perdió la cabeza con la presentación de K-Dot

Antes de que saliera Kendrick Lamar al show de medio tiempo del Super Bowl LIX, armó un revuelo sabroso en el internet de las cosas. Sobre todo porque muchos solo le prendieron a la tele para verlo, es por eso que desde muy temprano, muchos pedían que ya apareciera (nosotros también queríamos lo mismo).

En general, como era de esperarse, la presentación del rapero de Compton dejó a la gran mayoría contentos y con un gran sabor de boca. ¿Cómo lo sabemos? Por las reacciones y memes que nos encontramos en el internet de las cosas. Y si no nos creen, a continuación les dejamos los mejores.

como q a quien le voy del superbowl?

pues a kendrick wey — habi ★ (@sopadletritas) February 8, 2025

es tanto el hype por el show de kendrick lamar que pusieron un partido de fútbol americano antes y después — Felipe Muñetón (@FelipeMuBe) February 10, 2025

Yo mirando el Superbowl solo para ver el show de Kendrick Lamar. pic.twitter.com/J80Jmgu32J — nenn (fan) (@FCB_nenn) February 10, 2025

3. Nuestra👉👈conversación 👐💁 acaba cuando salga el Kendrick al escenario 🤫 y se reanuda👌despues de la escena post-creditos🤯😎. El resto del tiempo: 😒🤫🤐SILENCIO.🙅🔕



4. Le agradecemos a la NFL👈 por☝ habernos llevado este medio tiempo. — el gosco (@ghostcolour) February 10, 2025

te amamos kendrick pic.twitter.com/jvdFo26JYG — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) February 10, 2025

KENDRICK LAMAR LE DIJO PEDÓFILO A DRAKE EN EL EVENTO MÁS TELEVISADO DEL AÑO AHÍ ESTÁ MI CABRA

pic.twitter.com/hsieUfzi7w — Lic. Bukayo Saka (fan account) (@SantiagoVilli) February 10, 2025

Nada del GOOD KID MAAD CITY. Ya te gentrificaron Kendrick. — Merry D (@Durden) February 10, 2025

los jeans de Kendrick omg sí beba pic.twitter.com/0R1HVBP3Xn — fresadeneza (@fresadeneza) February 10, 2025

“Quiero cantar su canción favorita pero ya saben que les gusta demandarme”



Kendrick Lamar el hater más hater de los haters te miro te observo te analizo y te respeto. pic.twitter.com/K0T9hEPr9A — ana⁴⁴ (@anapau_villa) February 10, 2025

Drake watching Kendrick perform Not Like Us in front of the whole world pic.twitter.com/AbYE70UOsT — Barstool Sports (@barstoolsports) February 10, 2025

Kendrick smiled when he mentioned drake. That's diabolical. pic.twitter.com/lQzEDDh0Yf — Sive (@sivemorten) February 10, 2025

https://twitter.com/MissGinaDarling/status/1888768074481848374

Drake watching a stadium full of people plus 120 million people gathered together to watch Kendrick call him a pedophile:#SuperBowl pic.twitter.com/b2yyNwLOYj — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) February 10, 2025

El medio tiempo de Kendrick no fue malo, la Banda el Recodo dejó la vara muy alta aquél día en Mazatlán pic.twitter.com/FQjzuwI7HC — Momentos sublimes del fútbol mexicano (@MomentosFutbolM) February 10, 2025

Palomazo de Alex Lora con Jorge Campos en el Viernes Botanero >>> Kendrick Lamarhttps://t.co/nqcBPBt8DX — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 10, 2025

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado