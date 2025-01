¡Prepárate, California! La lista de conciertos y festivales 2025 se extiende con el festival Just Like Heaven 2025. El próximo 10 de mayo será un día de pura fiesta con tremendo cartel.

¿Qué nos espera para el Just Like Heaven 2025? ¿Cuánto costará la entrada? ¿Cuándo salen a la venta los boletos? Te contamos todo lo que necesitas saber.

Just Like Heaven 2025: Vampire Weekend, Empire of the Sun, Bloc Party y más!

¡Cartelazo! El festival Just Like Heaven armó el linuep perfecto para la edición de este año. No digamos nada más por el headliner: Vampire Weekend, sino por los actos pequeños que los acompañan.

Foto: Instagram @justlikeheavenfest

The Drums, Courtney Barnett, Toro y Moi, Unknown Mortal Orchestra, Beach Fossils, Wild Nothing, ¡y la actuación súper especial de Slowdive!

¿Dónde y cuándo comprar boletos para Just Like Heaven 2025?

Antes de entrarle a la compra de boletos para el Just Like Heaven 2025, ¿de cuánto estamos hablando? Empezamos con las entradas generales que van desde $200 dólares, los pases VIP en $440 y los boletos Clubhouse en $700 dólares.

Foto: Instagram @justlikeheavenfest

En esta economía podría doler un poco el codo, ¡pero hay buenas noticias! El festival Just Like Heaven tiene planes de pago desde $49.99 dólares o la opción de pagar la mitad de tu cuenta y, después, liquidar la deuda en pagos mensuales.

¿Ya tomaste la decisión? Entonces regístrate en este enlace para comprar entradas para el Just Like Heaven 2025. ¿Cuándo? La venta general empieza este viernes 31 de enero a las 11:00am PT.

Foto: Instagram @justlikeheavenfest

Lo primero que debes hacer es ingresar tu número de celular —de Estados Unidos o cualquier parte del mundo—, ingresar tu nombre, apellido y correo electrónico.

Una vez que te registres te llegará un código de acceso y un enlace para apartar tus lugares del Just Like Heaven 2025. ¿Te vemos allá?

¿Y qué onda con los incendios en Los Ángeles?

El festival Just Like Heaven informó que, en colaboración con Rose Bowl Operating Company, donaron $250 mil dólares al Eaton Fire Relief & Recovery Fund, que apoya a las organizaciones locales de California para responder al incendio.

¿Quieres hacer tu propia donación? El festival Just Like Heaven te invita a donar un poco de lo que te sobre, ¡tú pones la cantidad! Y así ayudamos a que sigan los conciertos y festivales en California.

