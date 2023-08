Lo que necesitas saber: Reflexionamos sobre tres de los álbumes de hip hop contemporáneo más influyentes del Siglo XXI

El Hip Hop es un género extremadamente rico en historia y vaya que podemos hablar durante varias horas sobre muchas de sus etapas: desde sus inicios con DJ Kool Herc hasta la era más contemporánea representada por JPEGMAFIA, Little Simz, Lil Yachty y Denzel Curry.

A lo largo de los años, hemos escuchado al hip hop salirse de su forma original para coquetear con otros géneros; tanto que actualmente es muy común escuchar a Kendrick Lamar con Beth Gibbons, a Future con Taylor Swift y a Post Malone con Ozzy Osbourne sin que nos haga mucho ruido.

También es frecuente ver álbumes atascados de colaboraciones como Utopia de Travis Scott, DATA de Tainy y Heroes & Villains de Metro Boomin. Este tipo de lanzamientos ya forman parte de nuestra cotidianidad, sin embargo, todo esto se lo debemos a tres álbumes que cambiaron el juego a inicios de la década pasada.

Estamos hablando de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, Take Care de Drake y To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, álbumes clásicos que buscaron transgredir las barreras del Hip Hop y flexibilizar sus estilos para llegar a un público mucho más amplio.

Los tres discos fueron un éxito total y luego de varios años, aún son considerados como algunos de los referentes más importantes de toda la historia del género (a pesar de que se todos ellos se alejan bastante del canon original).

Con motivo de continuar la celebración por los 50 años de Hip Hop, esta semana le dedicamos un breve espacio a estas tres obras que representaron un momento de cambio sin precedentes para el futuro del rap, y que actualmente podemos escuchar su influencia en prácticamente cualquier acto que se nos venga a la mente: desde Lil Uzi Vert hasta Gunna.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

Foto: Kanye West

Kanye West juntó a un equipo de ensueño para hacer su quinto álbum de estudio. Nicki Minaj, Rihanna, Jay-Z, Rick Ross, Pusha T, John Legend, Bon Iver y Elton John se encuentran en los créditos de este disco, el cual bien podríamos considerar como uno de los puntos cumbre más claros en los 50 años de historia del Hip Hop.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy cimbró a la comunidad del rap y voló la cabeza a críticos especializados por su sonido multifacético. Hell Of a Life, con una línea de voz basada en un riff de Black Sabbath, la utilización de un sampleo de Aphex Twin en Blame Game y la resignificación de un clásico de King Crimson en Power conforman algunos de los momentos más inesperados y radicales del álbum, el cual hasta el momento se mantiene como un crossover de alcances similares a la Endgame de Marvel.

Take Care – Drake

Foto: Drake

Apenas un año después de que Kanye West lanzara una de las obras más maximalistas en la historia del rap, Drake nos regaló Take Care, probablemente su mejor álbum y una de las obras más sentimentalistas del género.

Este álbum ayudó a cambiar la imagen del rapero moderno: omitiendo por completo cualquier tema relacionado a la violencia, a las pandillas y, en su lugar, optando por mostrar una honestidad de emociones que muy pocas veces hemos escuchado en el género.

Con la producción de Jamie XX, Noah “40” Shebib, The Weeknd, Illangelo, T-Minus y muchos más el disco nos recuerda por momentos al sonido de James Blake o Thom Yorke en su carrera solista; con atmósferas oníricas y contemplativas que acompañan la triste voz del rapero.

To Pimp a Butterfly – Kendrick Lamar

Foto: Kendrick Lamar

¿El GOAT del rap contemporáneo? Kendrick Lamar saltó a la fama en good kid, m.A.A.d city, pero su música comenzó a estudiarse en las universidades a partir de To Pimp a Butterfly, una obra extremadamente ambiciosa que elaboró un sonido único en su tipo a partir de las colaboraciones entre juggernauts de la industria: Flying, Lotus, Thundercat, Pharrell Williams, Sounwave y muchos otros productores de primer nivel.

Al principio considerado como un álbum de hip hop experimental, To Pimp a Butterfly reunió géneros como jazz, funk, música electrónica y, por supuesto, rap de una forma avant garde, con estructuras vanguardistas fuera de lo común en busca de revitalizar el sonido de la música africana, el cual fue adoptado como guía principal de la producción.

El álbum significó un paso hacia adelante en la carrera de Kendrick Lamar, quien aceptó el riesgo de crear un disco sustancialmente diferente a good kid, m.A.A.d city y, en general, a cualquier obra anterior del género.

¿Ya conocías estos tres álbumes? ¿Cuál es tu favorito? Mantente al tanto de Tutti Frutti Podcast y acompáñanos en la celebración por los 50 años del Hip Hop, definitivamente uno de nuestros géneros favoritos y uno de los más propositivos de la historia reciente.

Hace unos días nos clavamos en la historia del Hip Hop en México y conversamos con Claudio Yarto de Caló sobre el tema. Por acá puedes escuchar la charla:

