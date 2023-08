Este año se cumplen 50 años de hip hop, un género extraordinario que desde hace ya bastante tiempo se encuentra en la cima de la vanguardia y que bien podemos considerarlo como uno de los estilos musicales más dominantes del mundo.

Claro que Drake, Tyler The Creator, Travis Scott, A$AP Rocky, Megan Thee Stallion y Playboi Carti dominan de forma clara la conversación actual (y claro que estarán presentes en la mayor parte de los diálogos sobre los 50 años de hip hop). Sin embargo, hay actos más pequeños que bien podríamos comenzar a perfilar como las promesas del futuro.

¿De quiénes estamos hablando? A continuación les presentamos una lista de los artistas contemporáneos más relevantes de los últimos años y, quienes, nosotros pensamos, podrían ser las próximas cabezas de cartel de Lollapalooza, Coachella y Glastonbury, o claro, de los festivales mexicanos Corona Capital y Festival Ceremonia.

Éntrenle a nuestra lista y únanse a nosotros en esta celebración especial de los 50 años de Hip Hop que Tutti Frutti, SPTS LA y Sopitas.com hemos preparado para esta semana:

Little Simz

Foto: Little Simz

El hip hop inglés suele ser bien diferente al hecho en Estados Unidos y Little Simz es una de las artistas que llevan este supuesto hasta el extremo.

Si bien, el rap estadounidense suele ser bailable, minimalista, explícito, banal y hasta un tanto repetitivo, la música de Little Simz contrasta de forma absoluta al conformar una magnífica instrumentación orquestal con letras sobre identidad racial, corrupción gubernamental, los males del capitalismo, feminismo y problemas familiares.

La riqueza expresiva es notable y esto le ha permitido hacerse del Mercury Prize en 2022, así como de una aclamación universal en prácticamente todos los medios de crítica musical. El hype ha sido tal que su fantástico álbum Sometimes I Might Be Introvert ya está incluido en la lista de los 200 mejores álbumes de hip hop de toda la historia realizada por Rolling Stone.

Polo G

Foto: Polo G

El controvertido rapero Polo G se perfilaba para convertirse en el sucesor de Chance The Rapper como la sensación de Chicago. Sin embargo, una mala racha de consumo de drogas y criminalidad lo alejaron de esta trayectoria.

Ligado a las pandillas de la Windy City y marcado por su trasfondo problemático, Polo G representa una corriente del rap y el hip hop que aún retrata la violencia que se vive en las calles de Estados Unidos.

De los conflictivos proyectos habitacionales a los lujos del éxito comercial: las canciones de Polo G exaltan el dinero, los autos caros y la ropa de diseñador, sin embargo, siempre refiere a su tormentoso pasado, el cual aún le provoca problemas con la justicia.

En la música de Polo G se reúnen guiños a la cultura pop contemporánea (Siri, Apple, Tik Tok e Instagram), homenajes a artistas clásicos como Michael Jackson (Bad Man / Smooth Criminal) y una exposición sincera de sentimientos que reflejan la dura realidad que viven las minorías en el país.

Tony Velour

Foto: Tony Velour

¿Cuál es el resultado de combinar rap con hyperpop?

Tony Velour se hizo esta misma pregunta y diseñó una propuesta fascinante que combina algunas de las características estilísticas de 100 Gecs y Charli XCX (en su época Pop2) con rimas sentimentales al mero estilo del ya clásico Take Care de Drake.

El sonido de Tony Velour es uno de los más transgresores que hemos escuchado del género desde la irreverencia de Acid Rap en el 2016. Forma parte de la escena que conforman otros actos innovadores como Underscores, Ericdoa, midwxst y glaive y, al igual que todos ellos, su música tiene una amplia circulación en comunidades de la plataforma Discord.

Sus videos aluden a la estética visual de los años 90 y su enorme creatividad nos recuerda a los inicios de BROCKHAMPTON en la década pasada.

Denzel Curry

Foto: Denzel Curry

Parte de la generación de Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21 Savage y Kodak Black, Denzel Curry es uno de los raperos más aclamados por la crítica musical en los últimos 10 años. Sin embargo, pese a su gran aporte al género, aún no llega al nivel de un headliner.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, la música de Curry es densa en concepto y sus múltiples alteregos lo confirman. El artista ha propuesto una estética diferente en cada uno de sus cinco álbumes de estudio y su último lanzamiento, Melt My Eyez See Your Future fue producido por nombres pesados como Thundercat, JPEGMAFIA y Kenny Beats.

Curry es capaz de hacer bangers absolutos como RICKY, pero también temas introspectivos y tradicionales como Walkin. Su enorme repertorio expresivo muestra sus capacidades camaleónicas en el rap, y vaya que esta es una habilidad que no suele verse frecuentemente en el género.

Ice Spice

Foto: Ice Spice

Originaria de The Bronx en Nueva York, Ice Spice es uno de los nuevos nombres que más hype han generado en este 2023. Su colaboración con Taylor Swift la puso en el mapa de muchas personas, pero lo cierto es que su carrera en solitario tiene una pinta sumamente especial.

Ice Spice es la sensación del momento y todo parece indicar que se perfila para convertirse en la próxima Megan Thee Stallion (probablemente no en estilo, pero si en lo que se refiere al nivel de fama).

Su música es dulce pero a la vez proyecta un sentido de seguridad comparable al de Cardi B: “I’m a baddie, but I got feelings too”, canta en el tema inicial de su EP debut Like.. ? para enviar este mensaje.

La creatividad, viveza y color de su sonido nos recuerdan al primer álbum de Doja Cat y a la innovación que nos dejaron las colaboraciones discográficas entre Pharrell Williams y Ariana Grande, sin embargo, su fuerte carácter nos hace acercarla un poco más al espectro que dominan Beyoncé, GloRilla y Rihanna.

Celebra los 50 años de Hip Hop con Tutti Frutti y Sopitas.com

¿Qué opinas de nuestra lista? ¿A quién agregarías? Te invitamos a comentar en esta publicación con tus recomendaciones y a estar pendiente de los contenidos que esta semana tendremos a propósito de los 50 años de hip hop.

