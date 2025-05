Luego de los dos grandes conciertos que las hermanas HAIM se echaron en Los Ángeles para todos sus más grandes fans, ¡llegó la hora de una gira propia! Danielle, Alana y Este Haim llegarán con el I Quit Tour.

¿Por dónde pasarán las HAIM? ¿Cuándo salen a la venta los boletos? Te contamos todo lo que necesitas saber antes de que arranque el I Quit Tour de Estados Unidos.

Así estará el I Quit Tour de HAIM

Luego de darse una vuelta por el Reino Unido, las HAIM visitarán los Norteamérica a partir del 4 de septiembre de 2025, cuando arranquen el I Quit Tour en Filadelfia, pasen por Boston, Toronto, Nueva York, Chicago y más ciudades.

Serán 21 fechas de HAIM en los Estados Unidos con Dora Jar como abridora de todos los conciertos. ¡Un súper combo que no te puedes perder! ¿En qué ciudad las vas a ver?

I Quit: El próximo álbum de las HAIM

¡Las hermanas HAIM están de fiesta! El próximo 20 de junio estrenarán nuevo álbum bajo su propia disquera: I Quit, igualito que el tour para promocionarlo. Hasta el momento ya soltaron tres sencillos: Relationships, Down to be wrong y Everybody’s trying to figure me out.

Como parte de la promoción lanzaron un nuevo video, ¡con Logan Lerman como protagonista! ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos, mientras nos aprendemos las rolas para cantarlas a todo pulmón en la próxima gira de HAIM.

¡Compra tus boletos antes de que se acaben!

Antes de que te lances con el tarjetazo, tienes que registrarte en este enlace para la preventa de boletos. ¡Anota la fecha en el calendario! Será el jueves 1º de mayo a las 10:00am.

¿Y la venta general? Será hasta el viernes 2 de mayo a la misma hora. ¡No te quedes fuera de la nueva gira de HAIM!

