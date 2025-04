¿Eres fan de HAIM desde el día uno? ¡Tenemos noticias! Danielle, Este y Alana están preparando dos conciertos para todos aquellos fanáticos que las apoyaron desde el inicio de su carrera.

Los conciertos de HAIM serán la próxima semana: el miércoles 23 y jueves 24 de abril en el mágico The Bellwether, una sala de conciertos pequeña pero perfecta para que todos los asistentes vean bien desde cualquier asiento.

Foto: Instagram @haimtheband

Sí, nos enteramos con muy poca anticipación, pero ese es el chiste. ¡Demostrar que eres el más grande fan de HAIM y conseguir boletos a pesar de que son limitados!

HAIM: Más de 10 años de trayectoria

El primer concierto de las hermanas HAIM fue un 7 de julio de 2007. ¡Hace casi 20 años! Sin embargo, fue hasta el 2012 cuando empezamos a escuchar sus propias composiciones.

Foto: Instagram @haimtheband

¿Lo recuerdas? Ese año escuchamos dos sencillos: Forever —que sirvió como presentación de las hermanas HAIM con emotivo video musical— y Don’t Save Me. Estos temas formarían parte del glorioso álbum Days Are Gone que llegó en 2013.

El álbum debut de HAIM también tuvo otros cuatro sencillos que terminaron de afianzar su lugar en el género indie. Tanto que, Days Are Gone, fue reconocido como uno de los “100 Mejores Álbumes de la Década” que lanzó Pitchfork en 2014.

Foto: Apple Music

Aún recordamos esas largas cabelleras bailando al ritmo de sus mejores rolas y esas mini coreografías que le daban el toque perfecto a sus shows en vivo. ¡No qué decir del icónico estilo de Este Haim al tocar el bajo! Si tú también recuerdas esa época, no puedes faltar a estos shows :’)

¿Cómo registrarte para comprar entradas?

Lo primero que tienes que hacer es entrar en este link y seleccionar el país desde el que compras si estás fuera de Estados Unidos. Después, ingresa tu número telefónico.

Foto: Youtube/Captura de pantalla

Eso servirá para verificar tu número de teléfono y que, el día de la venta, seas de las primeras personas en entrar y comprar tus boletos para estos dos shows súper especiales de HAIM.

Recomendamos: Conciertos en Los Ángeles: ¡Llegó la agenda de abril 2025!