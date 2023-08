Lo que necesitas saber: The Killers es una de las bandas que jamás se mete en problemas. Esta vez, un conflicto histórico los puso en la mira.

Más de 20 años de trayectoria, ocho álbumes de estudio y millones de fans confirman que The Killers es de las mejores bandas en la historia. ¿Pero son humanos o bailarines? Como todos, también se equivocan.

The Killers tiene la costumbre de invitar a un fan a tocar la batería en “For Reasons Unknown“. Brandon Flowers —vocalista de la banda— eligió a un ruso y el público de Georgia se le fue encima. ¿Cuál fue el error?

Contexto: ¿Qué pasa entre Georgia y Rusia?

Ubicación de Georgia, donde fue el más reciente show de The Killers/Mapa: El País

Primero lo primero: No hablamos de Georgia en Estados Unidos, sino del país que está entre Europa del Este y Asia Occidental. A sus alrededores encontramos el Mar Negro, Rusia, Turquía y Armenia, para ubicarnos un poquito más.

En el 2008 estalló una guerra ruso-gregoriana y el 20% del territorio total de Georgia, reconocido internacionalmente, fue tomado por los rusos. Las áreas tomadas son Abjasia y Osetia del Sur.

Rusia considera estos territorios como estados independientes. Sin embargo, Estados Unidos, China, Reino Unido y otras grandes potencias asiáticas y europeas, apoyan a Georgia en la decisión de declarar ambas localidades como territorios ocupados.

The Killers salió abucheado de Georgia

The Killers/Foto: Getty Images

El 15 de agosto The Killers tocó en el Black Sea Arena, un estadio impresionante en Georgia. Luego de echarse los exitazos “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me” y el single nuevo, “boy”, llegó la hora de invitar a un afortunado fan al escenario.

A mitad del show, Brandon Flowers advirtió que un ruso se les uniría. Los abucheos empezaron y, luego de unos segundos, el vocalista de The Killers respondió: “Bueno, ¿ya terminaron o todavía no?”, seguido de la invitación directa al susodicho.

“¿Él no es su hermano? ¿Estamos todos separados por las fronteras de nuestros países? ¿Entonces yo tampoco soy su hermano si vengo de América? – Brandon Flowers en Georgia

Notablemente molesto, Flowers dijo que The Killers se trataba de unir a la gente. Pero no fue suficiente, algunos abandonaron el recinto y no quedó de otra más que saltarse esa rola y seguir con “Runaway Horses”, de su último álbum.

Las disculpas llegaron después

Mientras los fans seguramente se echaban el “And my eyes don’t recognize you no mooore” para acompañar la tristeza, The Killers ofreció una disculpa más tarde.

“No fue nuestra intención ofender a alguien. (…) Reconocemos que un comentario puede ser malinterpretado. No queríamos molestarlos y nos disculpamos”. – The Killers en X (antes Twitter).

¿Crees que regrese The Killers a Georgia? ¿En realidad metieron la pata? ¡Cuéntanos en los comentarios!

