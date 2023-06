Una de las rolas más exitosas de Billy Joel es “We Didn’t Start the Fire”. Allá por 1989 lanzó el álbum Storm Front y la canción quedó inmortalizada, convirtiéndose en un himno que marcó a toda una generación.

La historia cuenta que Billy se inspiró para esta canción echando chisme con el hijo del mismísimo John Lennon, Sean. Mientras el joven pasaba por sus veintitantos años y se quejaba de los terribles acontecimientos que marcaban sus años mozos, Joel le contaba lo que pasó en los suyos.

Billy Joel en 1989/Foto: Getty Images

“We Didn’t Start the Fire” enlista cronológicamente los hechos históricos que marcaron al mundo desde 1949 —cuando Billy Joel nació— hasta 1989, cuando se estrenó. Claro, con una melodía tan pegajosa que hasta a algunos les resulta molesta.

¡Fall Out Boy actualizó la letra de “We Didn’t Start the Fire”!

Fall Out Boy se dio cuenta de que a “We Didn’t Start the Fire” ya le hacía falta una renovadita y pusieron manos a la obra. Con una versión más punk armaron un recorrido por los hechos históricos más importantes desde 1989 —donde Billy Joel la dejó— hasta el 2023.

“Cuando era joven pensaba mucho en esta canción. Todas esas personas y acontecimientos importantes, algunos desaparecidos en la arena del tiempo, otros que cambiaron el mundo para siempre. Han pasado tantas cosas en los últimos 34 años que pensamos que sería divertido actualizar un poco el sistema. Esperamos que te guste nuestra versión… – Pete Wentz, bajista de Fall Out Boy

Foto: Getty Images

Así los Fall Out Boy siguen la clásica tonadita mientras hablan de Kurt Cobain, MySpace, la muerte de la reina de Inglaterra, Taylor Swift, el asesinato de George Floyd y hasta la trágica muerte de Michael Jackson.

¿Les faltó orden? Tal vez. A diferencia del “Piano Man” los Fall Out Boy no se ocuparon en una línea cronológica. Y quizás sea a propósito, pues en esta loca época del internet todo está en todas partes al mismo tiempo.

Fall Out Boy: En el pasado, presente y futuro

No es la primera vez que los Fall Out Boy retoman rolones del pasado. ¿Recuerdan cuando coverearon a Michael Jackson? Una versión súper rockerona de “Beat It” dejó encantados a los fans con tremendos guitarrazos y agudos que sirvió Patrick Stump.

¿Será que pronto escuchemos en vivo su versión de “We Didn’t Start the Fire”? ¡Hay muchos chances! FOB anda de gira promocionando su nuevo álbum So Much (For) Stardust. ¡Y traen invitadazos de lujo!

¿Qué sigue para los Fall Out Boy? ¡Una colaboración con Taylor Swift! AQUÍ te contamos más. Mientras tanto, ya puedes disfrutar “We Didn’t Start the Fire” en tu plataforma favorita.