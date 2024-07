Lo que necesitas saber: Esta será la primera exhibición de K-pop que ocupará un piso completo en el museo para explorar el mundo detrás del pop coreano.

El Museo GRAMMY armó una alianza con HYBE Corporation —la famosa disquera, productora y agencia de talentos de Corea del Sur detrás de los mayores éxitos del K-pop— para presentar HYBE: We Believe In Music.

Esta exposición interactiva en el Museo GRAMMY resaltará la innovación y creatividad de la compañía para crear tendencias como BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, LE SSERAFIM, ¡y muchos más!

¿Qué veremos en HYBE: We Believe In Music?

El Museo GRAMMY se enorgullece de presentar el legado de HYBE; productos culturales que los han posicionado como una marca de entretenimiento global, de la mano de dichas bandotas del K-pop. ¡Un género que, en los últimos años, ha ido en ascenso!

Foto: AP

HYBE: We Believe In Music traerá, en vivo y en directo, las prendas originales que BTS, SEVENTEEN y más iconos del K-pop han usado en sus mejores videos musicales. ¿Cómo cuáles? Yet To Come de BTS o Maestro de SEVENTEEN.

La lista de esta expo en el Museo GRAMMY continúa con los increíbles atuendos de los videos “Sugar Rush Ride” de TOMORROW X TOGETHER, “Sweet Venom” de ENHYPEN y “EASY” de LE SSERAFIM. ¿Cuál te emociona ver más? ¡A nosotros todos!

HYBE: We Believe In Music también expondrá accesorios y equipos de performance de otras bandas y músicos de K-pop como ZICO, fromis_9, BOYNEXTDOOR, TWS, &TEAM e ILLIT.

La parte interactiva del Museo GRAMMY

Además de admirar tremendos tesoros de la industria del K-pop, el Museo GRAMMY habilitará una cabina de fotos en el segundo piso. ¡Prepárate para posar junto a tus artistas favoritos!

Foto: Getty Images

El baile y el canto son esenciales, así que las salas interactivas dedicadas a estos dos actos no podían faltar. Tampoco la parte más importante: el honor a los dedicados fans que apoyan infinitamente a los artistas de HYBE: We Believe In Music.

La experiencia en el Museo GRAMMY cerrará con broche de oro en la sala Mono to Immersive, donde presentará la interpretación de Butter de BTS en los Premios GRAMMY 2022. ¿La recuerdas?

¿Cuándo empieza y cuánto cuesta HYBE: We Believe In Music?

Esta nueva exposición en el Museo Grammy estará disponible del 2 de agosto al 15 de septiembre de 2024. ¡Compra tus entradas! ¿De cuánto estamos hablando? ¡Sólo $20 dolaritos! Eso sí, no olvides que debes hacer reservación en este enlace.

Foto: Museo GRAMMY

Recomendamos: ¿Qué onda con las NewJeans? Aquí te contamos más sobre las nuevas estrellas del K-Pop.

Relacionado