Lo que necesitas saber: Grandes figuras se presentarán en Los Ángeles el último mes del año. ¡Depeche Mode cerrará aquí su gira por Estados Unidos!

Diciembre está cerca y el 2023 ya está más para allá que para acá. ¡Es momento de despedirlo con conciertos en Los Ángeles! Échale ojo a la agenda del mes.

Romy

Con Mid Air, su nuevo álbum, Romy está dándolo todo para lanzarnos a la pista de baile. ¡Arranca la agenda navideña con un concierto en Los Ángeles inolvidable!

¿Cuándo? Viernes 1 de diciembre | 8pm.

¿Dónde? El Rey Theatre | Boletos en reventa aquí.

Jeremy Zucker

¡El pop fresco y emotivo del Is nothing sacred? The Tour sonará en Los Ángeles! A esta aventura se suman Alix Page Jake Minch, otros proyectos que deben estar en tu radar.

Foto: Billboard

¿Cuándo? Viernes 1 de diciembre | 7:30pm.

¿Dónde? The Wiltern | Boletos aquí.

15 aniversario de Foo’ls Gold

¡Agárrense! Esta disquera angelina está de fiesta y celebrará con grandes nombres. Hudson Mohawke, A- Track, Naeem y más. ¡Varios conciertitos en Los Ángeles que valen la pena!

¿Cuándo? Viernes 1 de diciembre | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | Boletos aquí.

Thee Sacred Souls

Estos genios del Soul llegarán desde San Francisco para contagiarnos de buena vibra con sintetizadores y sampleos. ¡Darán dos conciertos en Los Ángeles! Aprovecha, ya que las otras dos fechas en California están sold out.

Foto: theesacredsouls.com

¿Cuándo? Sábado 2 y domingo 3 de diciembre | 8 y 7pm.

¿Dónde? The Fox Theatre | Boletos en reventa aquí.

Skinny Puppy

Luego de cuatro décadas dándonos lo mejor del electro-industrial canadiense, se despiden de los escenarios. La gira del adiós incluye cuatro conciertos en Los Ángeles, otros en Houston, San Antonio, Nueva York y más.

¿Cuándo? Viernes 1, sábado 2, lunes 4 y martes 5 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? The Belasco | Boletos aquí.

Stevie Nicks

Además de aparecer en la lista de 50 mejores cantantes de rock en Billboard este año, la icónica Stevie dará un concierto en Los Ángeles como solista. Una experiencia diferente, pero tan emocionante como verla con Fleetwood Mac.

Foto: Getty Images

¿Cuándo? Sábado 2 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? Kia Forum | Boletos aquí.

Deafheaven

Sunbather, el segundo álbum de esta bandota, está cumpliendo 10 años. ¡Nada mejor para celebrar que con un concierto en Los Ángeles! Sus shows en vivo son algo superior que debes vivir al menos una vez.

¿Cuándo? Miércoles 6 de diciembre | 8pm.

¿Dónde? The Novo | Boletos en reventa aquí.

Depeche Mode

Dave Gahan y Martin Gore se despiden de Estados Unidos con cuatro conciertos en Los Ángeles. La gira Memento Mori continuará en el 2024 por Europa y de ahí todo será incierto. ¡No te los pierdas!

Foto: Anton Corbijn

Kia Forum: Domingo 10 y martes 12 de noviembre | 7pm | Boletos en reventa verificada aquí.

Crypto.com Arena: Viernes 15 y domingo 17 de diciembre | 7pm | Boletos en reventa verificada aquí.

Queens of the Stone Age

Josh Homme y compañía traerán a California el The End is Nero Tour con un concierto en Los Ángeles. ¡Y no vienen solos! Spiritualized los acompaña para abrir el show. ¡Un combo imperdible!

¿Cuándo? Sábado 16 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? Kia Forum | Boletos aquí.

The Lemon Twigs

Foto: Trinity Music

Los hermanos D’Addario ofrecerán un concierto en Los Ángeles acompañados de Chris Stamey. Las rolas del Everything Harmony, álbum que lanzaron este año, ¡son algo que debes escuchar en vivo!

¿Cuándo? Sábado 16 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? The Regent | Boletos aquí.

Cash Cash

¿Quieren sentirse viejos? Hace 15 años salió su álbum debut, Take It to the Floor, con estilo electrónico pegándole más al pop. Revivieron su carrera con un pequeño giro y ahora están listos para un concierto en Los Ángeles. ¡Hay boletos desde $20 dólares!

¿Cuándo? Sábado 30 de diciembre | 10pm.

¿Dónde? Exchange LA | Boletos aquí.

