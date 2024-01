Lo que necesitas saber Dave Matthews Band es la segunda banda en la historia que ha vendido más entradas. Este 2024 compensará las emisiones de carbono de los viajes de la banda y los fans con la ayuda de REVERB.

Luego de una gira de primavera por catorce países de Europa y el Reino Unido —con entradas agotadas en Londres— Dave Matthews Band regresará a Estados Unidos con una gira para inaugurar el verano.

Pero no será un tour como cualquier otro, la filantropía que caracteriza a esta icónica banda de Virginia estará por delante. ¡Entérate de las fechas, boletos y más sorpresas de la próxima gira de Dave Matthews Band!

Dave Matthews Band inaugurará el verano en Estados Unidos

Dave Matthews Band encabezará la gira de verano con 34 fechas en Estados Unidos. La banda planea deleitarnos con las versiones en vivo de “Madman’s Eye” y “Monsters“, rolas que se desprenden de Walk Around The Moon, su más reciente álbum.

Las Vegas, Nevada verá iniciar esta gira de verano, que luego pasará por Florida, Texas, Nueva York, Virginia y otros lugares favoritos de los fans. ¡Ojo! Dave Matthews Band tiene la tradición de celebrar Día del Trabajo con shows intensos para gozar al máximo el fin de semana.

Este año la fiestota caerá en Washington, donde han agotado 70 conciertos en años pasados. ¿En dónde los verás? ¡Checa todas las fechas del tour de DMB!

Imagen: Sitio web de Dave Matthews Band

“On The Road To Zero Waste”, la novedad de esta gira de verano

¿Sabías que Dave Matthews Band fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Medio Ambiente de la ONU? La banda lleva años reduciendo la huella ambiental de sus shows y esta gira de verano no será la excepción.

Dave Matthews Band no sólo nos hará cantar a todo pulmón sus mejores éxitos, sino que también se comprometieron a plantar un millón de árboles con The Nature Conservancy; una organización sin fines de lucro con sede en Virginia que se dedica a la conservación de la biodiversidad y el medio natural.

Foto: Sanjay Suchak/Live Nation

La iniciativa “On The Road To Zero Waste” —en colaboración con Live Nation— también marcará la incursión de Dave Matthews Band en el uso de medidas sustentables para los shows. Equipos verdes de cero residuos, donaciones de alimentos, clasificación de residuos y uso mínimo de plástico de un solo uso se verán en esta gira de verano.

¿Cuándo empieza la venta de boletos?

La preventa para fans —Warehouse Fan Association— arrancó hoy y la demanda fue tanta que la página web colapsó. Aunque la banda anunció que el sitio estará disponible nuevamente mañana a las 9 AM, se rifaron añadiendo un día extra de preventa para el club de fans.

Foto: Instagram @davematthewsband

La preventa para tarjetas Citi será del martes 13 de febrero a las 9 AM hasta el jueves 15 de febrero a las 10 PM hora local. ¿Te falta la tarjeta? ¡No te apures! La venta general para ver a Dave Matthews Band será el martes 16 de febrero a las 10 AM hora local en este enlace. ¡Prepárate!

