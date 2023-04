¿Dónde están todos aquellos que se la pasaban en la “disco” bailando las rolas de Boy George, Culture Club, Michael Jackson, David Bowie, The Police, Queen, etcétera? La década de los 80 es famosa por la cantidad de artistas legendarios que marcaron la era con señores rolones que hasta hoy recordamos.

Culture Club y su líder, Boy George, están listos para ir y venir en un tour por Norteamérica y no podemos esperar a escuchar en vivo la icónica armónica de “Karma Chameleon“. ¡Checa todos los detalles!

The Letting It Go Show: El Tour de Culture Club, Boy George y más invitados

Foto: Getty Images

Prepara tus mejores pasos para bailar y el outfit ochentero porque este verano Culture Club y Boy George se unen a Howard Jones y Berlín en un tour que pasará por Florida, Nueva York, Tennessee, Arizona, Texas y, por supuesto, California.

Fue en el 2018 —hace cinco largos años— cuando Culture Club y Boy George estrenaron su último álbum. Life nos dejó joyitas como “God & Love”, “Let Somebody Love You” y la rolita homónima del disco.

Hace unas semanas escuchábamos el nuevo sencillo de Boy George con Lottery Winners, “Let Me Down” y ya nos imaginábamos que por ahí había un arroz que ya se estaba cociendo. ¡Un nuevo tour!

Fechas y lugares del tour Letting It Go Show

¡A revivir esos antiguos recuerdos! ¿Desde qué ciudad de Estados Unidos o Canadá te preparas para verlos en acción? Échale un ojo a las fechas y lugares por donde podremos disfrutar de las nuevas y también de las viejitas pero bonitas rolas.

¿Creen que suene “Do You Really Want To Hurt Me” o “Time (Clock Of The Heart)“?

Foto: Instagram @cultureclubofficial

¿Cuándo salen a la venta los boletos del tour?

Este viernes 21 de abril a las 10am EDT arranca la venta general para el Letting It Go Show en Ticketmaster. ¡Ojo! Hay una preventa de Live Nation mañana miércoles 19 de abril a las 8am. Checa los detalles por AQUÍ.

¡Suerte con la compradera de boletos! Se espera mucho fan alocado que buscará los mejores asientos.

