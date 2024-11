Luego de un año lleno de conciertos memorables, ¡nos espera otro con más! Ya tenemos en la mira unos cuantos conciertos y festivales para 2025 pero, antes, hay que despedir este año como merece: ¡con conciertos en Los Ángeles! Y vaya que la agenda de diciembre 2024 está llena de leyendas. ¡Échale ojo!

Thee Sacred Souls

A dos meses del lanzamiento del álbum Got a Story to Tell, nuestro trío favorito del R&B/Soul sigue en la cima del éxito. ¡Y nos esperan tres conciertos en Los Ángeles! A preparar esas gargantas para cantar Lucid Girl a lo más fino.

Fecha: 3, 4 y 6 de diciembre | Hora: 7:00pm | Lugar: The Wiltern | Más información.

Dinosaur Jr.

¡Se cumplen treinta añotes del álbum Where You Been! Y tremendo hito merece celebrarse a lo grande con un concierto en Los Ángeles, ¿apoco no? Estos veteranos del rock alternativo están listos para hacernos vibrar antes de que acabe el año.

Foto: Instagram @dinosaurjr

Fecha: 5 y 6 de diciembre | Hora: 8:00pm | Lugar: The Bellwether | Más información.

Porter y Hello Seahorse!

Dos legendarias bandotas del rock mexicano se unirán en un mismo concierto en Los Ángeles para regalarnos lo mejor de dos mundos. Sí, tal y como ocurrió en la rola Cora, un single estrenado en octubre que nos enchinó la piel por el poder que transmiten juntas las voces. ¿Te lo vas a perder?

Fecha: 11 de diciembre | Hora: 9:00pm | Lugar: The Fonda Theatre | Más información.

Metallica

¿Te imaginas cerrar el año con un concierto en Los Ángeles de Metallica? ¡Será posible! James Hetfield y compañía planearon este show para apoyar a la fundación All Within My Hands, especializada en la lucha contra el hambre y la falta de educación. ¡El 100% de las ganancias será para la beneficencia! Una vez más, ¡Metallica salva la Navidad!

Foto: Ross Halfin

Fecha: 13 de diciembre | Hora: 6:00pm | Lugar: Youtube Theater | Más información.

Stevie Wonder

I just called to saaay… ¡Stevie Wonder dará un concierto en Los Ángeles! Esta leyenda del pop estadounidense sigue brillando como en la década de los 70. Y nos deleitará antes de despedirnos del 2024 con algunos de los éxitos que pasaron a la historia. ¿Cuál te sabes? ¿Tienes uno favorito?

Fecha: 14 de diciembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Crypto.com Arena | Más información.

Billie Eilish

Definitivamente Billie Eilish fue una de las estrellas pop del 2024, ¿y cómo no? El álbum HIT ME HARD AND SOFT se llevó aplausos de pie y reconocimientos de los grandes conocedores. ¿La veremos ganar múltiples premios Grammy el año que viene? ¡Probablemente! ¡Así que a disfrutar sus conciertos en Los Ángeles!

Foto: Instagram @billieeilish

Fecha: 15, 16, 17, 20 y 21 de diciembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Kool And The Gang

¡Fiestota de fin de año la que se va a armar! En los años 60 prendieron a todo el mundo, más allá de su natal Nueva Jersey, con rolones como Fresh, Get Down On It y Celebration. ¡Y ni con el paso de los años le bajaron al ritmo! Un concierto en Los Ángeles súper imperdible.

Fecha: 15 de diciembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Cerritos Center | Más información.

Maldita Vecindad

¡El talento mexa no faltará en la agenda de conciertos en Los Ángeles! Roco Pachukote y compañía celebrarán los 33 años de El Circo, un álbum que presentaron en el Roxy Theatre, allá por la década de los 90. Ahora vuelven al mismo lugar para cerrar con broche de oro el 2024. ¡No te los pierdas!

Foto: Instagram @malditavecindad

Fecha: 18 y 20 de diciembre | Hora: 9:00pm | Lugar: Roxy Theatre | Más información.







