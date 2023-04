The National finalmente lanzó su muy esperado álbum, “First Two Pages of Frankenstein”, que incluye la colaboración con Taylor Swift en la conmovedora balada de amor “The Alcott“.

La canción trata sobre una pareja que se reencuentra y trata de volver a conectarse. Matt Berninger toma la delantera, ofreciendo un lado de esa historia, antes de que Swift se una al coro hábilmente al otro extremo, mientras la canción construye su punto emocional máximo.

“Te digo que creo que me estoy enamorando”, cantan Berninger y Swift juntos, “De nuevo enamorado/De nuevo enamorado/De nuevo enamorado de ti”.

Durante una entrevista con Hanuman Welch en Apple Music 1, Berninger ofreció una idea sobre la canción. Explicó que escribió la primera parte y perspectiva de “The Alcott”, después de lo cual Aaron Dessner, quien produjo gran parte de los dos álbumes de Swift en 2020, “Folklore” y “Evermore”, se los envió.

HOUSTON, TEXAS – 21 DE ABRIL: Taylor Swift se presenta en el escenario durante la gira Taylor Swift | The Eras en el estadio NRG el 21 de abril de 2023 en Houston, Texas. (Foto de Bob Levey/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management)

Resultado del trabajo entre The National y Taylor Swift

“Creo que ella saltó directamente al papel de la otra voz, la otra perspectiva”, dijo Berninger sobre Taylor Swift. “Estaba escribiendo sobre mi esposa, pero, ya sabes, se crea una escena de una persona con un cuaderno escribiendo en un bar básicamente”.

Asimismo, añadió: “Y ella lo sabía exactamente… encajó perfectamente en ese lugar y lo sabía. Así que cuando regresó y de repente esta canción que había escrito tenía el otro punto de vista, o la otra perspectiva agregada por uno de los mejores compositores de todos los tiempos”.

“The Alcott” es una canción que se encuentra en el nuevo álbum de The National, “First Two Pages of Frankenstein”. Para celebrar aún más el lanzamiento del álbum, la banda interpretó uno de sus sencillos recientes, “Eucalyptus”, en The Tonight Show anoche.

BRIDGEPORT, CONNECTICUT – 25 DE SEPTIEMBRE: Matt Berninger de The National se presenta durante el Festival de Música Sound on Sound 2022 en Seaside Park el 25 de septiembre de 2022 en Bridgeport, Connecticut. (Foto de Taylor Hill/Getty Images)

Para conocer más de The National no se pierdan esta entrevista que tuvimos sobre cómo romper un proceso creativo, ser papá, escribir un álbum y el placer de colaborar con Taylor Swift.