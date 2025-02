El año sigue avanzando y ya tenemos planazos para disfrutar el nuevo mes como más nos gusta: ¡con conciertos en Los Ángeles! Una selección muuuy variadita de géneros musicales para todos los gustos. ¿A cuál te vas a lanzar?

Lauren Mayberry

La vocalista de CHVRCHES anda en su primera gira como solista para promocionar el álbum Vicious Love, ¡y no podría faltar un concierto en Los Ángeles! Aprovecha que los boletos cuestan menos de $50 dólares.

Foto: Instagram @laurenevemayberry

Fecha: 2 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: The Belasco | Más información.

Deftones

Friendly reminder: Deftones trae tremenda gira donde The Mars Volta es la banda invitada. ¡Uno de los imperdibles conciertos en Los Ángeles! ¡Será un pre antes del lanzamiento de su próximo álbum? Podría ser, ¡pues Chino Moreno ya confirmó que, en algún punto de la gira, lo liberarán!

Fecha: 5 y 6 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

FINNEAS

El hermano y productor de Billie Eilish estrenó hace unos meses el álbum For Crying’ Out Loud!, donde presume sus dotes ahora como compositor. ¿Quieres escuchar estas rolas en vivo? Puro pop moderno del fino. ¡No te pierdas su concierto en Los Ángeles!

Foto: Instagram @finneas

Fecha: 5 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

RÜFÜS DU SOL

A la lista de conciertos en Los Ángeles no podía faltarle un poco de variación. ¡Sumemos la música electrónica y dance con un poco de nuestros australianos favoritos! Este DJ set pinta para ser de los mejores del año.

Fecha: 6 de marzo | Hora: 7:30pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Molchat Doma

Y para seguir con la variación de géneros musicales para los conciertos en Los Ángeles, ¡también se une el poderoso post punk ruso de Molchat Doma! La banda trae bajo el brazo el álbum Belaya Polosa que estrenaron en año pasado, ¡así que prepara tus mejores pasos!

Foto: Instagram @molchatdomaband

Fecha: 7 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Ed Maverick

¡Y el talento mexicano tampoco podía faltar! Este mes el buen Ed Maverick se suma a la lista de conciertos en Los Ángeles con dos singles nuevos que seguramente pondrán a todos a cantar: Ya No Te Hago Falta y LA NUBE EN EL JARDÍN. ¡Pero que no falte el clásico de clásicos, Fuentes de Ortiz!

Fecha: 22 de marzo | Hora: 8:00pm | Lugar: The United Theater on Broadway | Más información.

Snow Patrol

El icónico Gary Lightbody y sus compas de banda se lucieron el año pasado con el estreno del disco The Forest Is The Path y su instrumentación perfecta para regalarnos himnos rockeros, pero también baladitas de esas que tanto nos emocionan. ¡No faltes a su concierto en Los Ángeles!

Foto: Instagram @snowpatrol

Fecha: 25 y 26 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: The Wiltern | Más información.

Papa Roach & Rise Against

¡Otro combazo por menos de $70 dólares! Papa Roach unirá fuerzas con Rise Against para el Rise of the Roach Tour. ¡Aprovecha que todavía hay boletos! Porque promete ser uno de los conciertos en Los Ángeles más memorables.

Fecha: 28 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Franz Ferdinand

A principios de año Alex Kapranos y compañía estrenaron el álbum The Human Fear, con rolotas como Audacious, Hooked y Night or Day que poco a poco se convierten en clásicos nuevos para todos los fans. ¡Escúchalas en vivo en su próximo concierto en Los Ángeles!

Foto: Instagram @franz_ferdinand

Fecha: 29 de marzo | Hora: 8:00pm | Lugar: The Novo by Microsoft | Más información.

PVRIS

Y para cerrar con broche de oro la agenda de conciertos en Los Ángeles para marzo, Lynn Gunn y compañía nos darán una noche con varias sorpresas. ¿Ya te enteraste que están regrabando su primer álbum de estudio? ¡Y ya tenemos la primera rola! Ya queremos escucharla en vivo.

Fecha: 29 de marzo | Hora: 7:00pm | Lugar: The Wiltern | Más información.

