Hace poco te contamos que Lindsey Hartman —estilista de grandes artistas como Hayley Williams de Paramore— estaba organizando una colecta de ropa que luego se convirtió también en un concierto benéfico para las víctimas de los incendios en Los Ángeles.

¡Pues fue cuestión de días para que se hiciera realidad! El concierto benéfico en Los Ángeles será un show tremendo para mostrar la cara más amable y compasiva con aquellos que lo perdieron todo. ¡Checa los detalles!

Concierto benéfico en Los Ángeles: así quedó el lineup

Entre los artistas más destacados que tocarán en el concierto benéfico en Los Ángeles resalta Hayley Williams —vocalista de Paramore—, un poco obvio ya que Lindsey Hartman es una de sus mejores amigas. ¡Primera vez en el año que la veremos actuar en solitario!

Foto: Instagram @lindseyhartman

Además, la acompañan grandes mujeres como St. Vincent, las chicas de MUNA, las princesas del punk-rock The Linda Lindas, Lucy Dacus —una tercera parte de Boygenius— y Finneas, el hermano de Billie Eilish.

Por ahí tenemos unas cuantas letras chiquitas que vale la pena reconocer. Échale ojo a Courtney Barnett, Christopher Owens, Reggie Watts y Perfume Genius. ¡Listos para brillar en el concierto benéfico en Los Ángeles!

¿Dónde y cuándo será el show?

El concierto benéfico en Los Ángeles se realizará en el Hollywood Palladium el miércoles 5 de febrero de 2025. Si todo sale bien, el evento arrancará a las 5:00pm hora local.

Hayley Williams/Foto: Getty Images

¿Y la venta de boletos? Empieza HOY al medio día PST. ¡OJO! Sólo habrá venta general, así que apúrate para que no te quedes fuera. AQUÍ te dejamos el enlace para comprar boletos del concierto benéfico en Los Ángeles.

¿Qué pasa si compras boletos y al final no puedes ir? Será posible revenderlos, al precio original en que los compraste, a otros fans que estén en lista de espera y no hayan alcanzado entradas. ¿Cómo? Deberás usar la herramienta de Ticketmaster Face Value Exchange.

St. Vincent/Foto: Instagram @st_vincent

Las ganancias totales del concierto benéfico en Los Ángeles se donarán a organizaciones no gubernamentales locales como Altadena Girls, One Voice, Pasadena Humane, Friends in Need y más.

¿Cómo ver la transmisión en vivo?

Si no puedes ir al concierto benéfico en Los Ángeles, ¡él irá a ti! Estará disponible para ver completamente en vivo desde la comodidad de tu hogar a través de Veeps.

Hollywood Palladium/Foto: Live Nation

Sin embargo, no será gratis porque la idea es recaudar la mayor cantidad de dinero para las víctimas de los incendios en Los Ángeles. ¿De cuánto estamos hablando? ¡Sólo $5 dolaritos que no afecten tu economía! Aquí el link para verlo en streaming. ¿Te unes a la causa?

Así van los incendios en Los Ángeles

De acuerdo con información del Departamento de Bosques y Protección contra Incendios, están activos cuatro incendios en Los Ángeles. ¿La buena noticia? La mayoría ya está casi contenido al 100%.

Palisades Fire: apagado al 95%

apagado al 95% Eaton Fire: apagado al 99%

apagado al 99% Hughes Fire: contenido al 98%

contenido al 98% Border 2 Fire (en San Diego): contenido al 74%

¿El saldo de la tragedia? El mismo departamento reporta más de de 57 mil acres quemados, 28 personas fallecidas y más de 16 mil estructuras destruidas. ¡Únete a la causa para reconstruir la capital del entretenimiento!

