Lo que necesitas saber: El mes conciertero en Houston tendrá grandes shows como el de Janet Jackson en el Día Mundial del VIH/Sida.

¿Ya tienes planes para cerrar el año? La oferta de conciertos en Houston incluye shows para todos los gustos. ¡Despídete del 2023 como se debe!

Janet Jackson

¿Concierto en Houston con causa? El primero en la lista es este show en el Día Mundial del VIH/Sida. Jackson ha vivido en carne propia lo que es perder a alguien por esta infección, así que las emociones no faltarán.

¿Cuándo? Viernes 1 de diciembre | 8pm.

¿Dónde? NRG Arena | Boletos aquí.

Queens of the Stone Age

Antes de cerrar la gira The End is Nero en Los Ángeles, Josh Homme y compañía tendrán un gran concierto en Houston para presentar el álbum In Times New Roman. ¡A terminar el año con buen rock!

Foto: Spotify

¿Cuándo? Sábado 9 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | Boletos aquí.

Trans-Siberian Orchestra

¿Metal y música clásica? Si tus gustos musicales van de un extremo al otro tienes que checar este concierto en Houston. Paul O’Neill fundó esta orquesta de metal sinfónico que presenta The Ghost of Christmas Eve, para ponernos en mood decembrino con luces y mucho fuego.

¿Cuándo? Domingo 10 de noviembre | 2:30 y 7pm.

¿Dónde? Toyota Center | Boletos aquí.

Black Pumas

Chronicles of a Diamond es el álbum con el que nos sorprendieron este año. ¿Listos para escuchar los mejores hits en un concierto en Houston? ¡Lánzate a disfrutar un poco de R&B/Soul!

Foto: Black Pumas

¿Cuándo? Sábado 9 y domingo 10 de diciembre | 7pm.

¿Dónde? House of Blues Houston | Boletos aquí.

The Maine

Este icónico recinto recibirá a una de las bandas más queridas de rock alternativo. El álbum homónimo que estrenaron este año es una joya que debes escuchar en vivo. ¡No te pierdas este concierto en Houston!

¿Cuándo? Viernes 15 de diciembre | 6:30pm.

¿Dónde? House of Blues Houston | Boletos aquí.

