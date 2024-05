Lo que necesitas saber: Los recintos más importantes en la ciudad recibirán lo mejor del pop, rock y otros géneros favoritos.

¡Llegamos a la mitad del año! Eso significa que los conciertos en Houston le pondrán ritmo a lo que resta de la primavera y el verano. ¿Estás listo? Échale un ojo a la agenda completa.

Bleachers

Este año lanzaron un álbum homónimo al que Jack Antonoff llevó por las melodías del folk y R&B. ¿Ya lo escuchaste? Esta cuarta producción será la estrella del concierto en Houston. ¡No te lo pierdas, todavía quedan entradas!

Foto: Instagram @bleachersmusic

Fecha: 1 de junio | Hora: 6:30pm | Ubicación: White Oak Music Hall Lawn | Boletos aquí.

The Kid LAROI

¿Dónde están los fans de este rapero? Seguramente en tu playlist ya suena Heaven o Still Yours, dos singles que lanzó este año y morimos por escuchar en su concierto en Houston. Por acá te dejamos otro éxito reciente:

Fecha: 4 de junio | Hora: 7:30pm | Ubicación: 713 Music Hall Lawn | Boletos aquí.

Vampire Weekend

¡Ya hacía falta un concierto en Houston de esta bandota! El quinto álbum fue el pretexto perfecto para llegar a Texas con todo el optimismo que se cargan. El Only God Was Above Us Tour te regresará la esperanza en la crisis de la mediana edad. ¡Todavía hay entradas!

Foto: Instagram @vampireweekend

Fecha: 6 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: 713 Music Hall Lawn | Boletos aquí.

Silversun Pickups

El rock alternativo californiano hará explotar el famoso House of Blues con un concierto en Houston. Recientemente nos dieron una sorpresa con un sencillo que nos dejó deseando más. ¿Será hora de un nuevo álbum? ¡Esperemos que sí!

Fecha: 11 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: House of Blues | Boletos aquí.

Megan Thee Stallion

Además del calorón que azota algunas partes de Texas, esta rapera aumentará los calores con el Hot Girl Summer Tour. ¡La advertencia se hizo! Megan está en la cima del éxito con Bongos: The Pack, el álbum que sacó en 2023 y los nuevos sencillos de este año. ¡Ya queremos oírlos en el concierto en Houston!

Foto: Instagram @theestallion

Fecha: 14 y 15 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

DIIV

Los autores de la famosísima rola Doused están estrenando nuevo álbum; ¡y qué mejor que un concierto en Houston para celebrarlo! Vendrán acompañados de They Are Gutting a Body of Water por la módica cantidad de $ 32 dolaritos. ¡Ahí nos vemos!

Fecha: 19 de junio | Hora: 7:00pm | Ubicación: White Oak Music Hall | Boletos aquí.

Belanova

El talento mexicano brillará con esta banda que hizo un gran y esperado regreso. Denisse Guerrero y compañía revivirán tus mejores recuerdos de adolescencia con un concierto en Houston. ¡Repasa el repertorio!

Foto: Instagram @belanovaoficial

Fecha: 23 de junio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Smart Financial Centre | Boletos aquí.

¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los conciertos más esperados en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos!

Recomendamos: Conciertos en Los Ángeles: ¡Llegó la agenda RECARGADA de junio!

Relacionado