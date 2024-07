Lo que necesitas saber: El próximo 31 de diciembre el DJ y productor estadounidense se presentará por primera vez en este recinto de Las Vegas.

¿Aún no tienes planes para año nuevo? La fecha suena un poco lejana pero, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ahí; ¡en The End of Genesys de ANYMA! Eso sí, conseguir entrada será muy al estilo de los Juegos del Hambre.

¿Por qué será uno de los shows que pasarán a la historia? ¿Qué tienes que hacer para tener acceso al gran concierto de ANYMA en The Sphere? ¡Sigue leyendo!

El gran hito de ANYMA en The Sphere

¿Por qué tanta emoción por el show de ANYMA en The Sphere? Empecemos por mencionar a Afterlife Records, el sello discográfico fundado por Matteo Milleri y Carmine Conte, el dúo dinámico de DJ que da showzasos de música techno y electrónica.

¿La clave? Los tremendos efectos visuales que los caracterizan son parte del éxito, pues Afterlife es pionero en esta tecnología que acompaña los beats más finos. El buen Mateo emprendió su proyecto solista como ANYMA, ¡y claro que integró lo mejor!

¿Y qué tiene que ver la presentación en The Sphere? ¡Que resulta el lugar perfecto para un show como este! La famosa esfera de Las Vegas se considera “el futuro del espectáculo”; tecnología de última generación con video y audio inmersivo gracias a la pantalla led interior que la envuelve en resolución 16K.

Foto: Instagram @anyma

Ahora imaginen las bocinas con efectos 4D y será una fiestota de ANYMA en The Sphere que muchos amantes de la electrónica y el buen show visual no se querrán perder.

¿Cómo registrarse para el show de ANYMA en Las Vegas?

Ya que entendimos que, probablemente, el show de ANYMA en The Sphere será el concierto del año, es más que obvio que conseguir boletos será toda una experiencia —un poco menos divertida que el show en sí—.

Foto: Instagram @anyma

El registro para tener acceso a la PREVENTA ya está disponible en este enlace. Lo único que debes hacer es ingresar tus datos —nombre, apellido, correo electrónico— y pronto te llegará información para que armes los boletos del The End of Genesys de ANYMA.

¡OJO! Mantente al pendiente porque la preventa para ANYMA empieza el lunes 22 de julio a las 9am PT. La venta general será el martes 23 de julio a la misma hora. Desafortunadamente, no está 100% garantizado conseguir boleto aún con el registro previo, ¡pero que la suerte te acompañe! Te dejamos un videito para calentar motores:

Recomendamos: Eagles: ¡Cuatro fechas extra para la residencia en The Sphere!

Relacionado