Lo que necesitas saber: Los conciertos más esperados en Houston para el segundo mes del año incluyen una mezcla de géneros para todos los gustos.

¡Febrero arrancará con f de “fiebre conciertera”! El mes brillará con conciertos en Houston que morimos por ver. Giras de despedida, homenajes a grandes estrellas y jóvenes artistas que prometen consolidar la escena pop actual. ¡Aparta las fechas!

Eagles

“Hotel California” es la rola que todos se saben. Allá por los años 70 todo el mundo la cantaba, ¡ahora sonará en un concierto en Houston! La banda oriunda de Los Ángeles, California continúa la gira The Long Goodbye, con la que se despedirá de los escenarios.

Steely Dan, una de las bandas contemporáneas de Eagles, hará los honores para abrir el show. ¿Listo para decirle adiós a una de las grandes agrupaciones californianas?

Fecha: viernes 16 de febrero, 7:30pm. | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

Lost Frequencies

A finales del año pasado el productor y DJ belga lanzó All Stand Together, un álbum con once rolas para prender el ánimo con un concierto en Houston este 2024.

Foto: Instagram @lostfrequencies

Olvídate de la rutina conciertera y lánzate a un show donde el baile y las buenas vibras son las protagonistas. ¡Checa aquí cómo se ponen sus conciertos!

Fecha: domingo 18 de febrero, 10pm. | Ubicación: Stereo Live | Boletos aquí.

Bratty

El año pasado esta prometedora cantautora mexicana se lució en Coachella. Antes de presentarse en el Vive Latino —uno de los festivales más importantes de México—, Bratty dará un concierto en Houston.

Las entradas empiezan desde los $20 dolaritos para ver en todo su esplendor a una estrella que va en ascenso con todo el power latino. ¡Apoya su música y no faltes al show!

Fecha: domingo 25 de febrero, 7pm. | Ubicación: White Oak Music Hall | Boletos aquí.

+++ (Crosses)

Chino Moreno prenderá el Coachella 2024 con los mejores guitarrazos de Deftones. Pero, antes de lanzarse al desierto, armará un concierto en Houston con su proyecto alterno.

Foto: Instagram @crossesmusic

Goodnight, God Bless, I Love U, Delete es el álbum que lanzó en octubre del 2023 con rolas como “Invisible Hand” y “Big Youth”, que seguramente sonarán impresionantes en vivo. ¡Corre por tus boletos!

Fecha: martes 27 de febrero, 7pm. | Ubicación: House of Blues | Boletos aquí.

Olivia Rodrigo

Una de las estrellas pop del momento es esta joven artista que, con solo 20 años de edad, tiene una de las giras más agotadas en Estados Unidos. GUTS World Tour presentará en grande su segundo álbum de estudio, ¡y pasará por Houston!

Chappell Roan —otra joven promesa femenina— se unirá para abrir el concierto en Houston. ¡Un combo imperdible del pop! El show está sold out desde el año pasado, pero si tienes suerte tal vez se liberen entradas cuando se acerque la fecha.

Fecha: martes 27 de febrero, 7:30pm. | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

Enanitos Verdes

Luego de la pérdida del gran Marciano Cantero en el 2022, esta banda de rock argentino continuó con el legado de su vocalista. Nuestros Besos Intensos Tour llegará a varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo un concierto en Houston.

Foto: Instagram @enanitosverdes

Las rolas que marcaron a toda una generación latinoamericana retumbarán en uno de los venues más clásicos de Texas. ¡Honor a quien honor merece!

Fecha: jueves 29 de febrero, 7pm. | Ubicación: House of Blues | Boletos aquí.

¿A qué concierto en Houston te vas a lanzar en febrero? ¡Entérate de los mejores shows en Estados Unidos con Sopitas USA!

