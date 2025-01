Lo que necesitas saber: El festival Bonnaroo 2025 se llevará a cabo del 12 al 15 de junio con un nuevo escenario y diferentes actividades recreativas.

¡Este año regresamos a la granja! El lineup del Bonnaroo 2025 ya está aquí y estamos más que listos para lanzarnos a este popular festival en Manchester, Tennessee. ¿Y tú?

Si andas en las mismas, te decimos cómo y cuándo registrarte para comprar boletos del Bonnaroo 2025 antes de que se acaben. ¡Sigue leyendo!

Bonnaroo 2025: ¡Tyler, The Creator, Olivia Rodrigo y más!

El año de conciertos y festivales para el 2025 poco a poco va agarrando forma y ya es posible identificar a las cabezas que brillarán en la mayoría de los grandes eventos del año. ¿Qué nos traerá el Bonnaroo 2025?

Foto: Instagram @bonnaroo

¡Cuatro días de pura buena música! Tyler, The Creator, Olivia Rodrigo, Justice, Vampire Weekend y Queens Of The Stone Age se lucen a la cabeza del Bonnaroo 2025. ¡Uno de los mejores lineups que hemos visto para este año!

¿Y en las letras pequeñas? ¡Tenemos la inesperada aparición de Megadeth! Además, Foster The People, Wallows, Tyla, Remi Wolf y Modest Mouse. ¡Pero eso no es todo!

Foto: Bonnaroo Music & Arts Festival

King Gizzard & The Lizard Wizard armará una mini residencia en el Bonnaroo 2025; ¡tres sets diferentes durante tres días del festival! ¿Ya se te antojó lanzarte al Bonnaroo 2025? ¡Checa cómo está la compra de boletos!

¿Dónde y cuándo comprar boletos para Bonnaroo 2025?

Semejante cartelazo seguramente atraerá a todos los amantes de la música, ¡no te quedes fuera! ¿Cómo garantizar tu pase general de cuatro días al precio más bajo?

Foto: Bonnaroo Music & Arts Festival

Regístrate en este enlace, ya sea por número de celular —sólo en Estados Unidos— o con tu correo electrónico, lo más rápido posible. Este registro servirá para que te llegue un recordatorio y seas de los primeros en recibir el link de compra de boletos para el Bonnaroo 2025.

La venta de boletos es MAÑANA, jueves 9 de enero, a las 10am CT. ¡OJO! El precio de los boletos para el Bonnaroo 2025 aumentará después de las 11:00 de la mañana.

Un festival más allá de la música: Las sorpresas para este 2025

Por supuesto que el lineup es la estrella del festival, pero por algo se llama Bonnaroo Music & Arts Festival, ¿no? En los 700 acres de granja se presentan más de 150 artistas distribuidos en seis escenarios diferentes.

Foto: Bonnaroo Music & Arts Festival

Para esta edición veremos el Infinity Stage, el escenario 360º más grande del mundo con audio espacial. ¡El primero en su tipo en Norteamérica! Así que prepárate para ver a tus artistas favoritas y vivir una experiencia única en el Bonnaroo 2025.

¿Qué más tendremos en en Bonnaroo 2025? Zonas para acampar, los mejores restaurantes y sabores de Nashville. En años pasados han tenido estaciones de maquillaje festivalero, karaoke, clases de yoga y hasta un inflable acuático. ¡Ya queremos ver con qué nos sorprenden este año!

Foto: Bonnaroo Music & Arts Festival Foto: Bonnaroo Music & Arts Festival

