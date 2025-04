Luego de una gira en los mejores estadios del mundo y un concierto benéfico en Los Ángeles, blink-182 volverá a los escenarios este 2025 con el Missionary Impossible tour.

¿Los esperabas tan pronto? ¡Nosotros tampoco! Nuevas fechas y espectáculos en vivo de blink-182 que podrán disfrutarse a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¡Checa los detalles!

Missionary Impossible: el regreso de blink-182 a sus raíces

Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker siguen en la plena fiesta del lanzamiento del álbum One More Time. ¿Y cómo no? Si rompió el hiatus que creímos eterno y nos trajo de vuelta a nuestro trío favorito y en su alineación original.

Foto: Rory Kramer

La gira Missionary Impossible celebrará las raíces punk de blink-182 con un setlist completito de los clásicos de toda su discografía. Sí, un repasón a esas rolas que nos conquistaron en la adolescencia.

¿Será que escuchemos All the Small Things? ¿I Miss You? ¿O la siempre prendedora Adam’s Song? ¡Todo puede pasar! Pero crucemos los dedos para que no se olviden de nuestros himnos favoritos.

¿Por dónde pasará la nueva gira?

Serán 20 fechas las que conformarán el Missionary Impossible tour, que está planeado para iniciar el 28 de agosto en Florida y cerrar a lo grande el 4 de octubre en California. ¡Checa las fechas!

Foto: Cortesía

¿Lo mejor? Alkaline Trio será la banda invitada especial para todas las fechas de blink-182 en la gira Missionary Impossible. El combo perfecto que no querrás perderte este otoño.

¡No te quedes fuera!

Las entradas para el Missionary Impossible tour de blink-182 estarán en venta general este viernes 11 de abril a las 10:00am hora local en blink182.com. ¿Y la preventa? Sólo será para tarjetahabientes de Citi este martes 8 de abril y hasta el jueves 10 a la 1:00pm. Puedes entrar aquí para más información.

Foto: Instagram @blink182

¡Ojo! Para la preventa de blink-182 necesitarás un código de acceso. A la hora de comprar te preguntarán algunos datos de tu tarjeta y listo. ¿Prefieres el trato realeza con todo y pase VIP? Los detalles están en la misma página. ¡Nos vemos en el show!

