Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, tendrá un año ocupadísimo para la dicha de todos sus fans. Apúntale: reedición de dos álbumes icónicos, gira para celebrar el aniversario de uno de ellos, box set de lujo, ¡y más! Te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Billy Corgan and The Machines of God?

Ese es el nombre del nuevo proyecto en solitario que creó Billy Corgan para interpretar dos álbumes clásicos de The Smashing Pumpkins: Mellon Collie and the Infinite Sadness que cumple 30 años y Machina/The Machines of God que cumple 25.

Foto: Joseph Cultice

Además, Billy Corgan presentará material de su álbum más reciente Aghori Mhori Mei, el que revivió a la banda después de siete años. ¿En dónde veremos todo eso? ¡En el grandioso tour A Return To Zero!

¿Por dónde pasará el tour A Return To Zero?

El tour A Return To Zero de Billy Corgan and The Machines of God iniciará el 7 de junio de 2025, ¡lo mejor en pleno verano! La gira pasará por varias ciudades de Estados Unidos y varios festivales.

Foto: Instagram @billycorgan

¿Qué nos espera en la gira? Los fans disfrutarán de un set que definió a The Smashing Pumpkins en sus años dorados. Billy Corgan estará acompañado de Kiki Wong, la guitarrista que acompaña a The Smashing Pumpkins, Jake Hayden en la batería y Kid Tigrrr en el bajo.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

¡Es hoooy! La preventa para fans empieza este 1 de abril a las 10:00am y termina el jueves 3 de abril a las 10:00pm. ¿Quieres entrarle? Pícale a este link e ingresa la contraseña GLASS.

Foto: Cortesía

La venta general para ver a Billy Corgan and The Machines of God será hasta el viernes 4 de abril a las 10:00am. ¡Ingresa al mismo link para comprar tus entradas!

¡Tenemos más de Billy Corgan y compañía!

¿Creíste que era todo? ¡Pues no! Billy Corgan tiene más de un tour bajo el brazo y es la re-edición de dos grandes álbumes: Machina/The Machines of God y Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music.

Ambos materiales serán remasterizados y remezclados en un box set exclusivo de 80 rolotas en total. ¿Y en dónde se compra? ¡Prepara el viaje! Porque estará disponible en la bonita tienda de té del mismísimo Billy Corgan, Madame Zuzu’s, ubicada en Highland Park, Illinois.

Foto: madamezuzus.com

Esta será la primera vez que fusionen ambos álbumes en una edición de lujo. ¿Quieres más? El 22 de agosto de 2025 lanzarán una edición especial en vinilo de 16 canciones del Machina. ¡La preventa empieza el 27 de junio!

¡Todavía no te vayas! ¿Recuerdas que mencionamos el 30 aniversario del álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness? Pues la celebración incluye a la Opera Lyric de Chicago y Billy Corgan para una serie de siete presentaciones en vivo: A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness, entre el 21 y 30 de noviembre de 2025. ¿Te vemos ahí?

