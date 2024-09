Lo que necesitas saber: Debido a la alta demanda, Billie Eilish se presentará durante cinco noches en el Kia Forum de Los Ángeles.

¡Billie Eilish anda en los cuernos de la Luna! Apenas ayer arrancó el HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR en el Centre Videotron de Québec, Canadá y hoy ya tenemos buenas nuevas: ¡Billie Eilish añadió dos fechas más en Los Ángeles!

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo comprar entradas? Sigue leyendo para que seas parte del HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR que, por cierto, ¡está totalmente sold-out en sus más de 50 fechas por todo el mundo!

HIT ME HARD AND SOFT y el exitazo de Billie Eilish

Fue el pasado 17 de mayo cuando Billie Eilish lanzó HIT ME HARD AND SOFT, un álbum que ya tiene certificación de platino de la RIAA, más de 4 mil 700 millones de streams globales y ha sido número uno en 25 países.

Foto: Especial

Tan sólo en su primera semana a la venta, el HIT ME HARD AND SOFT superó oficialmente las ventas del álbum anterior de Billie Eillish. Checa nada más: vendió 399 mil unidades y 90 mil en vinilo SÓLO en Estados Unidos.

Así, Billie Eilish se convirtió en la primera mujer solista en tener un álbum con tres rolones —LUNCH, CHIHIRO y BIRDS OF A FEATHER— con más de ocho millones de reproducciones diarias en el Top 10 del Chart Global de Spotify en su primera semana. ¡Aplausooos!

¿Qué onda con las nuevas fechas de Billie Eilish en Los Ángeles?

Por si faltaran más flores, la altísima demanda de personas que quieren ver a Billie Eilish en Los Ángeles provocó que se agregaran DOS nuevas fechas, que sumarán cinco noches de Billie Eilish en el Kia Forum.

Foto: Instagram @billieeilish

Con este par de shows de Billie Eilish en Los Ángeles terminará la gira por Norteamérica. Así que, seguramente, nos esperan súper sorpresas para cerrar con broche de oro y lanzarse del otro lado del charco.

Será el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre cuando Billie Eilish brille en Los Ángeles. ¿Con invitados especiales? ¡Por supuesto! Ashnikko la acompaña en la primera fecha y su hermano, FINNEAS, le hará los honores en la segunda.

¡Compra tus entradas!

Ya te la sabes: eso de las preventas es ley, así que ponte trucha. El martes 1º de octubre, a las 10:00am hora local, todos los miembros de American Express tendrán acceso exclusivo a la preventa para ver a Billie Eilish en Los Ángeles.

Foto: Kevin Mazur/Getty Images

La venta general arrancará el miércoles 2 de octubre a la 1:00pm hora local en este enlace. ¡Acompaña a Billie Eilish a hacer historia en el Kia Forum de Los Ángeles, California! Nos vemos en el show. 🙂

