Lo que necesitas saber: Badfloer se formó en 2014, con dos EP que prepararon al mundo antes del gran éxito: 'Ok, I'm Sick', uno de los 50 mejores álbumes de rock de aquel año.

¡El cuarteto angelino regresará a casa! Todo el power de Badflower se recargará en el lugar que los vio nacer: ¡Los Ángeles, California! Confesiones temblorosas y distorsiones culminantes nos esperan… ¿Quién dijo yo?

Josh Katz en el micrófono, Joey Morrow en la guitarra, Alex Espiritu en el bajo y Anthony Sonetti en la batería están listos para el No Place Like Home Tour; una aventura donde las rolas sobre el dolor, el estrés y hasta s3xo nos recordarán el buen hard rock de la década pasada.

¿Por qué no puedes dejar pasar el No Place Like Home Tour?

¡Prepárate para entonar verdaderos himnos alternativos! Los chicos de Badflower siguen derrochando cuerpo, sangre, mente y alma a su arte. Nada más basta con recordar el glorioso 2019, cuando nació el álbum Ok, I’m Sick.

Los singles Ghost —Canción Rock del Año en los iHeartRadio Awards, Heroin y The Jester le pusieron ritmos inigualables a las playlist del momento. Y quien diga que no, ¡que aviente la primera piedra! El hype revivió con su último álbum, This Is How The World Ends. ¡Y la emoción está a tope por verlos en Los Ángeles!

Durante 29 fechas el No Place Like Home Tour de Badflower pasará por todo Estados Unidos. Desde Dallas para comenzar, Houston, Atlanta, Nueva York hasta la ansiada parada en Los Ángeles. ¡Ojo, Nashville! la fiesta cierra con ustedes!

Este esperadísimo retorno quedará en la historia con los invitados especiales: Missio —en todas las fechas— y Slothrust en algunos conciertos seleccionados. ¡Ya queremos que arranque el No Place Like Home Tour!

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Badflower?

¡Ya! Las entradas para ver a Badflower estarán disponibles el martes 14 de mayo, a las 10:00am —hora local— sólo en preventa. La venta para el público en general comenzará el viernes 17 de mayo, a la misma hora en este enlace.

¿Quieres saber más información? Ingresa en el sitio web oficial de Badflower y entérate de todos los detalles.

