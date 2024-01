Lo que necesitas saber: El 2024 pinta para ser un año extraordinario de nueva música. Conoce aquí a nuestros álbumes más esperados.

Año nuevo, música nueva. El 2024 tiene una pinta increíble y todo parece indicar que será aún mejor que el anterior—principalmente por una razón: dos de las más grandes artistas de pop estarán de regreso y presentarán un sonido fresco y renovado—.

Mucho se puede decir acerca de la fuerza que han perdido los álbumes completos y de la importancia actual que tienen los sencillos, videoclips y playlist en las plataformas de streaming. Sin embargo, no podemos negar que las producciones de estudio aún se mantienen vigentes.

Quizás el ejemplo más claro de ello sea Taylor Swift y las recientes regrabaciones de Red, Fearless, Speak Now y 1989. Cada uno de los álbumes es visto como una nueva era para la artista y justo así es como funciona: estas obras conformadas por varias canciones permiten presentar una faceta o estética diferente, que se puede notar en el sonido, en el arte y después, en las giras de promoción.

Claro que los discos de estudio aún son importantes y es por ello que por acá les dejamos una lista de los álbumes más esperados del 2024.

Los álbumes más esperados del 2024

Extrañamos a Radiohead, pero la música de The Smile también es extraordinaria

The Smile – Wall of Eyes

La banda de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner se encuentra en un gran momento y la verdad es que percibimos a los integrantes de Radiohead más felices que nunca.

El sonido punk combinado con jazz que presentaron en A Light For Attracting Attention es un tanto más relajado que el de A Moon Shaped Pool, el último de la banda de Oxford, y también que cualquiera de los álbumes solistas de Yorke.

Por acá nos gusta su nueva esencia relajada y ya queremos escuchar su segundo disco, Wall Of Eyes, el cual parece que tendrá un cambio sustantivo: la participación de la London Contemporary Orchestra.

Fecha de estreno: 26 de enero del 2024

MGMT regresa con un álbum lleno de canciones acústicas

MGMT – Loss Of Life

MGMT es una banda que suele ligarse principalmente al éxito de sus dos primeros álbumes: Oracular Spectacular y Congratulations.

No obstante nos parece casi un pecado que se haga a un lado la enorme creatividad de Little Dark Age, un álbum que describe perfectamente bien las costumbres dañinas de la sociedad contemporánea: la dependencia a la tecnología, el miedo a la irrelevancia y el burnout laboral.

El sucesor de aquella extraordinaria producción finalmente saldrá a la luz este año y no podríamos estar más emocionados. Loss of Life será lanzado de forma independiente y hasta el momento ya conocemos tres sencillos: Mother Nature, Bubblegum Dog y Nothing To Declare.

Los primeros cortes tienen un sonido acústico psicodélico que nos recuerda principalmente a George Harrison y que contrasta con todo lo que han hecho anteriormente.

Fecha de estreno: 23 de febrero del 2024

Esperamos mucho para un nuevo álbum de Ariana Grande; este es su año

Ariana Grande – Sin título

Ariana Grande es arguably la artista pop más grande del mundo, tan solo por detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Sweetener World Tour, su última gira, fue un hitazo, y cómo no, la cantante acababa de lanzar los dos álbumes más exitosos de su carrera: Sweetener y thank u, next, con los que conquistó definitivamente a la crítica especializada.

Luego de una pandemia y de un álbum con toques orquestales lanzado en pleno confinamiento (Positions), la cantante finalmente estará de vuelta con un álbum del que aún no conocemos muchos detalles más que el nombre de su primer sencillo: Yes, and?

Fecha de estreno: TBD

Dua Lipa prepara un álbum con Kevin Parker de Tame Impala como productor

Dua Lipa – Sin título

Sabemos que Dua Lipa entró al estudio desde hace ya varios meses y que nombres como Kevin Parker de Tame Impala y Danny L. Harle de PC Music la han acompañado en el estudio.

Sus colaboradores nos hacen pensar en que Dua Lipa realmente quiere hacer una transición a una etapa completamente distinta de su carrera, donde la experimentación y la psicodelia pueden jugar un papel importante.

Houdini, el primer sencillo del disco, tiene mucho del sonido de Parker. La instrumentación parece salida de The Slow Rush o Currents, los álbumes más dance de Tame Impala. Con la gran voz de Dua Lipa, el track suena fenomenal.

Fecha de estreno: TBD

Charli XCX lanzará el sucesor espiritual de Pop 2 este 2024

Charli XCX – Sin título

Charli XCX es la artista de pop más innovadora de la última década. Sus últimos cuatro álbumes son joyas contemporáneas que hasta la fecha no podemos dejar de escuchar y claro que nos emocionamos cuando describió su próxima producción como el sucesor espiritual del exitoso Pop 2 del 2017.

La cantante volverá a colaborar full time con AG Cook para este proyecto, lo que nos quiere decir que será sumamente experimental y que contrastará con el carácter pop noventero de su último álbum.

Luego de su éxito con el soundtrack de la película Barbie y de colaborar con Sam Smith en el tema In The City, Charli vive un gran momento y ya nos estamos saboreando los beats y hooks sofisticados que seguramente nos tiene preparados.

Fecha de estreno: TBD

