Lo que necesitas saber: The Smile estrenará una película dirigida por Paul Thomas Anderson para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum Wall Of Eyes.

The Smile, la banda de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, prepara el lanzamiento de una película que acompañará el estreno de su nuevo álbum de estudio: Wall Of Eyes.

El filme se trata de una recopilación de los trabajos que el director Paul Thomas Anderson ha realizado para la agrupación junto al nuevo videoclip del tema Friend of a Friend. Además, también se transmitirá el disco completo, que está a punto de estrenarse, en sonido envolvente. ¿Apoco no está increíble?

Foto: The Smile

¿Dónde y cuándo se transmitirá la película Wall Of Eyes de The Smile?

Las proyecciones se realizarán desde el 18 y 19 de enero en salas de cine de Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos.

A continuación les dejamos la lista de salas con los horarios:

18 de enero – Nueva York – The Village East – 19:00 pm (hora local)

19 de enero – Los Ángeles – Brain Dead Studios – 19:00 pm( hora local)

Los boletos saldrán a la venta a partir del jueves 11 de enero en los sitios oficiales de los venues seleccionados.

Foto: The Smile

The Smile: Más allá de Radiohead

Thom Yorke y Jonny Greenwood, integrantes de Radiohead, se tomaron un tiempo fuera de su popular banda para experimentar y moldear un nuevo sonido con influencias de punk, música electrónica y jazz, con la ayuda de Tom Skinner, expercusionista de la agrupación de culto Sons Of Kemet.

The Smile significó un back to basics para Yorke y Greenwood. Acostumbrados a llenar estadios y a ser el acto principal de festivales, ahora presentan su música en lugares más pequeños, tal como lo hacían hace más de 20 años en la era de The Bends y Pablo Honey.

Su primer álbum A Light For Attracting Attention fue alabado por la crítica musical debido a su sonido vanguardista. The Smoke, The Opposite y Open The Floodgates son algunas de las canciones que más nos gustan.

¡Haz click aquí escuchar nuestro podcast especial dedicado a la banda!

