Lo que necesitas saber: Bandas legendarias de épocas pasadas y actuales desfilarán este mes por Los Ángeles.

Agosto 2023 pasará a la historia de Los Ángeles como uno de los meses que reunió más artistotas en la ciudad. Una mezcla de pop, rock indie, metal y hasta k-pop sonará en los mejores venues de Los Ángeles. ¿Listos?

The Front Bottoms

Foto: Twitter @TheFrontBottoms

A inicios de mes estrenaron You Are Who You Hang Out With, un álbum de apenas 10 rolitas pero llenas de nuevos sonidos a los que no nos tenían tan acostumbrados. ¿Listos para disfrutar de este buen dúo? ¡Prepárate, Los Ángeles!

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto | 7pm | House of Blues Anaheim | 400 Disney Way 337, Anaheim, CA | Boletos aquí.

¿Cuándo? Sábado 12 de agosto | 8pm | The Novo by Microsoft | 800 W Olympic Blvd a335, Los Angeles, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Carly Rae Jepsen

El mes pasado les contamos que Carly tenía preparados unos cuantos conciertos en agosto. ¿Por qué son imperdibles sus shows en Los Ángeles? Trae invitadazos especiales y un nuevo álbum bajo el brazo: The Loveliest Time.

¿Cuándo? Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Ángeles, CA | Boletos aquí, aquí y aquí.

The Smashing Pumpkins

Foto: Twitter @SmashingPumpkin

Billy Corgan y compañía siguen en pleno tour The World Is A Vampire. El concierto de agosto en Los Ángeles promete las clásicas buenas rolas y unas pocas nuevas. ATUM: A Rock Opera in Three Acts, el álbum que lanzaron este año, es toda una joyita para escuchar en vivo.

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Yaamava’ Resort & Casino | 777 San Manuel Blvd S, Highland, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Carla Morrison

El Hollywood Bowl recibirá por primera vez a la cantautora mexicana, Carla Morrison. Este concierto en Los Ángeles será de los más emotivos, así que lleva tus pañuelos para secarte la lagrimita.

¿Cuándo? Sábado 12 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA | Boletos aquí.

Drake

Foto: Especial

¡It’s All A Blur Tour está cerca! Los conciertos en Los Ángeles con 21 Savage pasarán a la historia por atascar algunos de los recintos más importantes de la ciudad. ¡Prepárense para una buena residencia de Drake en Los Ángeles!

¿Cuándo? Sábado 12, domingo 13, martes 15 y miércoles 16 de agosto | 8pm | Kia Forum | 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

¿Cuándo? 21 y 22 de agosto | 8pm | Crypto.com Arena | 1111 S Figueroa St, Los Ángeles, CA | Boletos en reventa oficial aquí y aquí.

Father John Misty

Luego de presentarse en el Outside Lands 2023 en San Francisco, el buen Josh llegará con sus rolas satíricas a dar un concierto en Los Ángeles. El calorcito de agosto se sentirá a gusto al ritmo de “Real Love Baby”.

¿Cuándo? Domingo 13 de agosto | 6:30pm

¿Dónde? Santa Barbara Bowl | 1122 N Milpas St, Santa Barbara, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Tegan & Sara

Foto: Instagram @teganandsara

Las gemelas canadienses pasarán por Los Ángeles con el Crybaby Tour, nombrado así por su último material discográfico. Este disco está pensado para armar una fiestota en el escenario, así que escucharemos el buen indie pop en todo su esplendor.

¿Cuándo? Lunes 14 de agosto | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Ángeles, CA | Boletos aquí.

Inhaler

Elijah Hewson y compañía están listos para visitar Los Ángeles con el Cuts & Bruises. El hijo de Bono heredó todas las cualidades de estrella y esperamos que “Cheer Up Baby” suene en vivo tal como la soñamos.

¿Cuándo? Martes 15 de agosto | 7pm.

¿Dónde? The Observatory | 3503 S Harbor Blvd, Santa Ana, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

The Flaming Lips

Foto: Instagram @iloveflaminglips

En el 2002 esta bandota lanzó Yoshimi Battles the Pink Robots, un álbum con sintetizadores y beats electrónicos que suenan perfecto para el viajesote. El concierto que darán en Los Ángeles será para tocarlo completito. ¡Imperdible si eres fan!

¿Cuándo? Viernes 18 de agosto | 9pm.

¿Dónde? Youtube Theater | 1011 Stadium Dr, Inglewood, CA | Boletos aquí.

Post Malone

AUSTIN es un álbum que definitivamente hay que escuchar en vivo aunque sea una vez en la vida. ¡Pronto será posible! Un concierto en Los Ángeles está preparado para mostrarnos la nueva faceta de este rapero.

¿Cuándo? Sábado 19 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Glen Helen Ampitheater | 2575 Glen Helen Pkwy, San Bernardino, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Duran Duran

Foto: instagram @duranduran

¡Que se arme el viaje a la nostalgia! Estas leyendas del pop rock británico tienen exitazos como “Come Undone“, “Save a Prayer” y “Hungry like the Wolf“, que sonaron en los años 80 y 90. ¿Qué tal revivirlos con un show en Los Ángeles?

¿Cuándo? Domingo 20 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Yaamava’ Resort & Casino | 777 San Manuel Blvd S, Highland, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Foreigner

¡Seguimos con las viejitas, pero bonitas! Algunas rolas romanticonas de la década de los años 70, 80 y 90 retumbarán en Los Ángeles para recordarnos una época entrañable.

¿Cuándo? Lunes 21 de agosto | 7pm.

¿Dónde? FivePoint Amphitheatre | 14800 Chinon, Irvine, CA | Boletos aquí.

PVRIS y Poppy

Popy (izquierda) y Lynn Gunn de PVRIS (derecha) tendrán un concierto en Los Ángeles/Foto: Instagram @impoppy

Lynn Gunn y Brian Macdonald acaban de lanzar EVERGREEN, un discazo por donde se le escucha. Ese sonido siempre pegajoso de PVRIS se combinará con el rock pop de Poppy. ¡Dos mujeres increíbles haciendo de las suyas!

¿Cuándo? Jueves 24 de agosto | 6pm.

¿Dónde? The Wilten Theatre | 3790 Wilshire Blvd, Los Ángeles, CA | Boletos aquí.

Metallica

¡Llamando a todos los metaleros! Los Ángeles recibirá a James Hetfield y compañía con el M72 World Tour. Este año nos sorprendieron en el 72 Seasons, un álbum que revivió su carrera después de siete años. ¡Vayan hidratando esa melena!

¿Cuándo? Viernes 25 – domingo 27 de agosto

¿Dónde? SoFi Stadium | 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

BLACKPINK

Foto: Instagram @blackpinkofficial

El poder del k-pop femenino aterrizará directamente en “la ciudad de las estrellas”. Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo están celebrando siete años como grupo musical. ¡Aplausos! El festejo llegará pronto con un concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? Sábado 26 de agosto | 8:30pm.

¿Dónde? Dodger Stadium | 1000 Vin Scully Ave, Los Angeles, CA | Boletos en reventa oficial aquí.

Thee Sacred Souls

Con un sonido vintage inspirado en el soul de los años 60, esta banda está encantando a todo San Diego. AQUÍ te contamos más sobre ellos. Si disfrutas de la música que aún tiene instrumentos vivos, lánzate a este concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? Miércoles 30 de agosto | 8pm.

¿Dónde? The Ford | 2580 Cahuenga Blvd E, Los Ángeles, CA | Boletos aquí.

Sam Smith

Foto: Instagram @samsmith

A principios de año estrenó GLORIA, un disco que fue recibido favorablemente por la crítica especializada. Estas rolas nuevas y “Desire”, un single extra que lanzó hace unos días, podrían sonar muy pronto en un concierto muy esperado en Los Ángeles.

¿Cuándo? Jueves 31 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Kia Forum | 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA | Boletos aquí.

¡Aparta la fecha para tu concierto favorito en Los Ángeles! ¿A cuál te vas a lanzar este mes?

